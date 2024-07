Khánh Vy chính thức lên tiếng giữa bão công kích vụ "level up" khả năng tiếng Anh, nói gì mà lật ngược luôn tình thế?

Thời gian gần đây, MXH Threads bùng lên nhiều tranh cãi, góp ý xoay quanh chủ đề nói và sử dụng tiếng Anh của MC Khánh Vy. Theo đó, nữ MC sinh năm 1999 từng bị chê trách vì giọng nói quá cao, cố gồng để thoại như một người bản xứ,... Mới nhất, Khánh Vy lại bị "khịa" phải "level up" bản thân khi khuyên các bạn trẻ học tiếng Anh có thể đệm thêm từ "like" vào khi giao tiếp để nghe giống người bản xứ.

Trái với quan điểm của Khánh Vy, nhiều người cho rằng việc sử dụng từ đệm nghe tưởng sang nhưng thực tế chỉ khiến người nghe đánh giá bạn nói mà không suy nghĩ kỹ, bí từ vựng, lắp bắp và không rõ ràng. "KOL kiểu này thì sợ quá ạ. 'Like' là một filler word - từ đệm. Học tiếng Anh/communication (giao tiếp - PV) ai cũng khuyến khích bỏ filler word đi còn không xong, mình đi khuyên nhau thêm 'like' vào cho sang! Không hiểu gì mà cứ copy blindly (sao chép một cách mù quáng - PV) là kỳ lắm nha. Xin Khánh Vy hãy level up (lên trình - PV) lên em", một tài khoản Threads chia sẻ.

Bài đăng đang viral trên Threads khi bình luận về tiếng Anh của Khánh Vy

Đáng chú ý, khi cộng đồng mạng đang thảo luận rôm rả, Khánh Vy cũng nhanh chóng xuất hiện và để lại bình luận giải thích. Nữ MC chỉ rõ ngữ cảnh khi nói là trong một vlog cách đây 1 năm trước mà cô chia sẻ về việc "Cách nói Tiếng Anh sang xịn như BLACKPINK". Cô cũng cho hay người dùng từ đệm "like" nhiều trong nhóm nhạc là Lisa. Ngoài ra, Khánh Vy cũng bày tỏ quan điểm cá nhân rằng nếu dùng ở mức tối thiểu trong cuộc hội thoại, từ đệm sẽ giúp ích khá nhiều cho việc triển khai ý khi bị bí. Tuy nhiên, cô cũng công nhận nếu lạm dụng sẽ gây ra tác dụng cho người nói và người nghe.

Bên cạnh việc đưa ra ý kiến giải thích về cách nói tiếng Anh đang gây tranh cãi của mình, Khánh Vy còn khéo léo xin thêm tham vấn của chủ post để bản thân và những bạn trẻ khác có thể học hỏi thêm. Điều này khiến cộng đồng mạng lại một nữa phải đánh giá cao sự khéo léo, tinh tế và "EQ 1000 điểm" của Khánh Vy.

Cách Khánh Vy đáp trả khiến netizen rần rần khen ngợi vì khéo léo, EQ cao

Nhiều người cho rằng, cách đáp trả của Khánh Vy rất rõ ràng, mạch lạc khi chỉ rõ nguyên nhân vì sao mình dùng từ đệm. Cùng với đó, nữ MC cũng thể hiện thái độ cầu tiến, mong muốn được học hỏi và không toxic dù bản thân đang bị "khịa", công kích trên MXH.

Trước đó, Khánh Vy cũng có màn ứng xử "đi vào lòng người" khi bị chê cách phát âm tiếng Anh theo kiểu "học đòi", giọng kịch hóa nghe khó chịu. Không ít người cho rằng cô bạn đang cố gằn giọng, tạo vocal fry để tạo ngữ điệu nghe giống “người bản xứ”. Đôi khi, Khánh Vy còn bị nhận xét phát âm sai, không đúng trọng âm, giọng bị kịch hóa giống như trong phim nên khi nghe giao tiếp đời thường dễ gây ra cảm giác bị mệt, khó chịu cho đối phương.

Song, Khánh Vy dù đọc được những bình luận tiêu cực nhưng cô vẫn cho hay bản thân còn nhiều điểm chưa tốt và đang cố gắng để sửa đổi. Bên cạnh đó, vì làm công việc liên quan đến MXH nên Khánh Vy luôn mang tinh thần lắng nghe, chắt lọc ý kiến để cải thiện. Bản thân Khánh Vy cũng không cảm thấy buồn hay tổn thương khi nghe nhận xét vì được “khán giả nói cho nghe là mừng rồi”.

Khánh Vy (SN 1999, Nghệ An) bắt đầu nổi lên trên MXH với danh xưng "hot girl nói 7 thứ tiếng". Thời điểm đó, cô bạn Gen Z nhận nhiều sự quan tâm bởi ngoại hình sáng, khả năng ngoại ngữ tốt và đặc biệt có tài bắt chước giọng giống người bản xứ khá đỉnh. Đó cũng là lý do, Khánh Vy nhanh chóng bén duyên với công việc MC, dẫn chương trình. Bắt đầu từ những sự kiện, bản tin nhỏ, Khánh Vy hiện tại đã là MC song ngữ, gương mặt bảo chứng cho sự thành công của không ít những chương trình tầm cỡ.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình, Khánh Vy còn là một nhà sáng tạo nội dung. Cô thường xuyên làm vlog, video chia sẻ kinh nghiệm, bí quyết học tiếng Anh của mình với nhiều bạn trẻ. Khánh Vy nhận được nhiều sự yêu mến nhờ tính cách thân thiện, vui vẻ, sôi nổi và luôn tích cực trong cuộc sống.

