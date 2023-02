Khán giả phẫn nộ tẩy chay đoàn phim đam mỹ vì huỷ show tại Việt Nam ngay sát nút, lý do quá vô lý nên "nhận gạch đá"?

Những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến "thân quen" của không ít ekip quốc tế, từ nghệ sĩ đến ngay cả đoàn phim. Trong 1 năm vừa qua, không ít những ekip boylove/ đam mỹ Thái Lan đã tổ chức fan meeting, gặp gỡ khán giả Việt và có khoảng thời gian đáng nhớ. Tuy nhiên giờ đây, sự việc một đoàn phim đam mỹ bất ngờ hủy show sát nút khiến ai nấy hoang mang, phẫn nộ.



Đoàn phim ồn ào nhất hiện tại!

Cụ thể, đoàn phim đam mỹ KinnPorsche the Series (tựa Việt: Thiếu Gia Xã Hội Đen Yêu Tôi) đã lên kế hoạch tổ chức concert tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 11/2 tới đây. Ngay khi đã công bố chính thức và bán vé, công ty chủ quản Be on Cloud đã bất ngờ đưa ra thông báo hủy show vào tối 6/2 khiến khán giả chưng hửng. Theo như bài đăng bằng 3 thứ tiếng từ công ty, lý do khiến đêm diễn của dàn diễn viên KinnPorsche bị hủy bỏ là vì "một số cá nhân và hội nhóm đã đăng tải những bình luận ác ý lẫn đe dọa trên mạng trực tiếp đến sự kiện".

Dưới đây là hình ảnh nguyên văn thông báo đến từ Be on Cloud - công ty sản xuất phim KinnPorsche:

Trước đó khoảng từ ngày 3/2, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi về đêm diễn tại Việt Nam lần này của đoàn phim KinnPorsche. Thậm chí có một số thông tin cực đoan bị lan truyền chưa xác thực, trong đó một số cá nhân muốn nhân cơ hội này để đe dọa an ninh buổi diễn. Song, cho đến hiện tại thì đó vẫn chỉ là thông tin chưa được kiểm chứng nhưng vô tình bị lan truyền, "tiếp tay" trên MXH.

Mặt khác, phần đông khán giả vô cùng bất bình với bài đăng của Be on Cloud và khẳng định đây là lý do không đủ thuyết phục. "Lấy lý do bị đe dọa có khác nào nói Việt Nam này nọ không? Cảm thấy nguy hiểm quá thì sau này đừng qua nữa", một khán giả Việt thất vọng với tuyên bố của ekip. Không chỉ có khán giả Việt mà ngay cả fan quốc tế cũng cảm thấy ngỡ ngàng với cách xử lý của Be on Cloud.

Fan Việt phẫn nộ trước quyết định và lý do hủy show của Be on Cloud.

Khán giả quốc tế cũng lên tiếng: "Lý do quá vô lý. Sao không nhận lỗi về mình khi vé không bán hết. Giờ các người lại bảo fan Việt đe dọa sự kiện? Thật ư? Họ không đáng để bị đối xử tệ như vậy. Xin lỗi ngay đi".

Khán giả bình luận: - Chẳng phải fan phim hay này đâu mà thấy coi fan Việt như trò hề... - Thay vì lựa chọn tăng cường an ninh, kiểm soát đồ vật được mang vào concert thì tự hủy luôn. - Xem fan Việt như trò đùa thế? - Nói thẳng ra là "ế" vé thì may ra còn được cảm thông, nhưng không BOC lại chê an ninh và hủy show. Biết bao nhiêu công sức, tiền vé, đầu tư PR cho nghệ sĩ giờ đổ sông đổ biển hết... - Có ai rảnh đe dọa mà bỏ tiền triệu mua vé? Vậy chẳng lẽ show không có nổi một người bảo vệ sao? Khó hiểu và không muốn hiểu. - Tưởng hot qua 1 bộ phim nên muốn nói gì, làm gì cũng được hay sao vậy?

Thậm chí đang có nhiều khán giả cho rằng lý do thật sự khiến đoàn phim KinnPorsche hủy chuyến đi đến Việt Nam là do bán được quá ít vé. Vì không thể lấp đầy chỗ ngồi như dự kiến nên Be on Cloud quyết định hủy đêm diễn, đồng thời thoái thác một lý do thiếu logic như trên. Hiện tại quyết định của công ty về đêm diễn KinnPorsche đang gây chú ý và khiến dư luận bất bình.

Hình ảnh sơ đồ vé không mấy khả quan của đêm diễn, còn rất nhiều chỗ trống.

KinnPorsche the Series ra mắt năm 2021 và đạt thành công lớn khi kết hợp đề tài tình yêu nam - nam với yếu tố "thế giới ngầm". Màn kết hợp hiếm thấy, mới lạ này cùng dàn diễn viên điển trai đã giúp phim được yêu thích diện rộng, thậm chí được đánh giá là một trong những series boylove hay nhất của Thái Lan từ trước đến nay.

Mile và Apo - hai nam chính của phim.

Song, đoàn phim giờ đây đang bị chỉ trích, tẩy chay vì hàng loạt ồn ào. Bên cạnh vụ hủy show trên, ekip KinnPorsche còn "lao đao" sau khi nam phụ Build Jakapan Puttha bị chính tác giả nguyên tác phim tố "bắt cá", trục lợi từ bạn gái cùng những phát ngôn kỳ thị LGBTQ+, phụ nữ... năm xưa.

Build Jakapan Puttha bị "cấm sóng" sau loạt ồn ào.

Nguồn: Be on Cloud