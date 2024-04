Bộ phim tài liệu What Jennifer Did (Jennifer Đã Làm Gì) khiến khán giả khắp thế giới vô cùng quan tâm. Hành trình đi tìm hung thủ thật sự đã tấn công gia đình nhà Pan, khiến 1 người tử vong làm người xem không khỏi sốc và bàng hoàng. Ngoài ra, phim còn thành công thu hút khán giả Việt vì nhiều chi tiết, yếu tố Việt Nam rải rác trong phim, đồng thời gây tranh cãi không ít.

Cụ thể trong 1/3 đầu bộ phim, khán giả có dịp xem qua những thước tư liệu thẩm vấn Jennifer Pan vào gần 15 năm trước. Bên cạnh đó, Netflix mang đến cho người xem một số chi tiết mới như chia sẻ của hàng xóm, bạn bè... gia đình Pan. Trong đó, cô gái tên Hong Ngo là bạn và thường xuyên đến nhà Pan chơi và ăn uống. Cô đã chia sẻ bằng tiếng Việt rằng "Có những buổi tối, tôi đến nhà cô ấy chơi và cô ấy có mời tôi ăn cơm. Họ rất xởi lởi và rộng rãi nữa. Họ quý bạn bè lắm. Anh Hann 1 tuần làm 5 ngày, có overtime thì anh cũng làm. Anh ấy không tham gia bài bạc, rượu chè gì cả. Anh là một người đàn ông bình dân, giản dị".

Hong Ngo - bạn của gia đình nạn nhân

Thế nhưng vào lúc này, What Jennifer Did đã minh hoạ phần phỏng vấn của Hong Ngo bằng một số hình ảnh bữa cơm gia đình Việt, thuật lại chuyện Hong Ngo thường được gia đình Pan mời ở lại ăn tối chung. Điều đáng nói là cách bố trí bữa ăn Việt trong phim khiến không ít khán giả, đặc biệt là người Việt hoang mang, giật mình. Bởi lẽ, bàn ăn trong What Jennifer Did có sự kết hợp món ăn kì lạ, càng nhìn lâu càng thấy dở khóc dở cười.

Bàn ăn gồm có các món như thịt kho trứng, canh khổ qua, thế nhưng bên cạnh đó còn có bánh xèo, bánh tét... Khung cảnh trong phim cho thấy nhân vật đang gói bánh xèo trong khi trước mặt là tô canh khổ qua lớn, hoặc kỳ lạ hơn là không có bất kì tô cơm trắng nào trên bàn.

Bữa ăn bị khán giả Việt "soi" ra trong What Jennifer Did

Chi tiết này hiện tại đang khiến netizen Việt tranh cãi. Có người chê trách phía ekip Hollywood "tìm hiểu cho có lệ", không thật sự hiểu văn hoá Á Đông và dường như cũng không hỏi người chính gốc để mang đến chi tiết đúng với thực tế. "Tổ đạo cụ chắc chỉ lên mạng tìm từ khoá như 'các món ăn nổi bật trong bữa cơm người Việt Nam' và lựa ra vài món bắt mắt, đa dạng nhất đặt vào chung với nhau...", một netizen ngán ngẩm bày tỏ.

Song, cũng có khán giả cho rằng dù sao đây chỉ là hình ảnh minh hoạ xuất hiện trong vài giây, thế nên người xem không cần trở nên quá xét nét, thay vào đó tập trung vào nội dung chính của phim.

Khán giả phàn nàn vì bữa cơm Việt kỳ lạ trong phim

Hiện tại What Jennifer Did vẫn đang đứng top 1 toàn cầu, mảng phim điện ảnh trên nền tảng Netflix. Bộ phim vạch trần sự thật kinh hoàng đằng sau vụ đột nhập cướp của, khiến 1 người thiệt mạng vào tối ngày 8/11/2010. Nạn nhân trình báo cảnh sát, Jennifer Pan, hoá ra là thủ phạm thật sự. Cô đã cùng bạn trai cũ thuê người, dựng lên chuyện đột nhập cướp của để sát hại bố mẹ mình. Song, việc người bố vẫn còn sống đã góp công lớn đưa Jennifer Pan ra ánh sáng, nhận hậu quả thích đáng từ pháp luật.