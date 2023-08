Khán giả bức xúc gọi đây là phim Hàn dở nhất 2023: Xây dựng nữ chính quá phi lý, cái kết lãng xẹt thôi rồi

Lên sóng từ giữa tháng 3 và vừa kết thúc đầu tháng 8 này, bộ phim Woman in a Veil (tựa Việt: Người Phụ Nữ Bí Mật) khiến khán giả vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến khẳng định đây là phim Hàn dở tệ nhất năm nay vì nhiều lý do, thậm chí "đặt dấu chấm hỏi" vì sao KBS có thể sản xuất dự án kém chất lượng như thế này và đem chiếu vào khung giờ đẹp.

Woman in a Veil kể về nữ chính Jung Gyeol ngây thơ tốt bụng, bị cuộc sống và những người thân xung quanh trù dập. Jung Gyeol nhận về hàng tấn bi kịch, từ việc chứng kiến chồng ngoại tình với bạn thân của cô đến việc bị nhà chồng coi thường, thường xuyên đẩy vô chỗ sinh tử. Về sau, Jung Gyeol bất ngờ bị tráo đổi thân xác với Oh Se Rin - một tiểu thư lạnh lùng, xấu tính và từ đó, cô bắt đầu kế hoạch trả thù của mình.

Oh Se Rin (thân xác)

Jung Gyeol (thân xác)

Woman in a Veil có phần ý tưởng khá triển vọng, song trở thành nỗi thất vọng nặng nề với khán giả, nhất là những ai đủ kiên nhẫn xem hết 103 tập phim. Một số khán giả dành lời khen cho phản diện chính Joo Ae Ra cũng như phần nhạc phim, và đó là tất cả những gì có thể đánh giá cao về Woman in a Veil.

Joo Ae Ra - nhân vật phản diện được khen

Một trong những yếu tố gây ức chế nhất của bộ phim chính là nhân vật nữ chính Jung Gyeol. Cô thường xuyên có những hành động phi lý, ngốc nghếch, không phù hợp với một cô gái đang nung nấu bản lĩnh báo thù. Chẳng hạn như khi có được chiếc USB bằng chứng, thay vì giấu đi thì Jung Gyeol có những cử chỉ như muốn khoe rằng cô có bằng chứng đây. Hay ở việc khi nhập vào thân xác của Se Rin, Jung Gyeol lại cố tình áp cách ăn mặc của mình lên thân hình của Se Rin như một cách thú nhận rằng "tôi đang trong người Se Rin đây", khiến người xem đặt dấu chấm hỏi lớn.

Jung Gyeol đổi kiểu tóc, style ăn mặc sau khi nhập vào xác Se Rin khiến tình tiết phim thiếu logic

Ngoài ra, 103 tập phim của Woman in a Veil cũng quá lan man, có nhiều tình tiết được "drama" quá đà và trây bôi ra cho đủ thời lượng. Đã vậy, biên kịch đặt ra nhiều vấn đề, đẩy lên cao trào đến bất hợp lý để rồi không thể giải quyết được. Đơn cử như đoạn kết của phim, khán giả đều mong chờ tình tiết tráo đổi linh hồn sẽ được giải quyết như thế nào. Ai ngờ đâu, Se Rin trong thân thể Jung Gyeol bỏ mạng, còn Jung Gyeol thật tiếp tục sống trong thân thể Se Rin, thừa hưởng cuộc đời nhung lụa của một thiên kim tiểu thư.

Se Rin trong thân thể Jung Gyeol bỏ mạng

Trong thời gian chiếu Woman in a Veil, nhiều khán giả đã than phiền và còn đòi KBS phải gỡ phim vì quá tệ. Rating trung bình toàn quốc của phim đạt mốc cao nhất 13% ở tập 100, song cũng chỉ là con số khá khiêm tốn so với mặt bằng chung phim đài công được chiếu khung giờ vàng trong tuần.