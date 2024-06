Trang 163 đưa tin bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi được khán giả chú ý ngay từ những ngày đầu lên sóng, ngoại trừ dàn diễn viên chính, các nhân vật phụ cũng nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, cô bé Đậu Nhược Hề đóng vai con gái của Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi) lại phải nhận những đánh giá thiếu tích cực vì ngoại hình không nổi bật.

Theo 163, nhân vật Phương Thái Sơ là con gái của Hoàng Diệc Mai và Phương Hiệp Văn, bé Quách Ngộ An (biệt danh An An) thể hiện Tiểu Thái Sơ khi 4 tuổi, thời điểm nữ chính quyết định ly hôn chồng cũ và chuyển về Bắc Kinh sống. Còn bé Đậu Nhược Hề thể hiện vai Thái Sơ khi cô bé đã hơn 10 tuổi, lúc này sự nghiệp của Hoàng Diệc Mai đang phát triển mạnh, cô đã bước sang tuổi 40 và sống tự do vì chính bản thân mình.

Bé An An đóng Tiểu Thái Sơ năm 4 tuổi được khen đáng yêu.

Bé An An được đánh giá là có gương mặt xinh xắn, góc nghiêng giống Lưu Diệc Phi, diễn xuất đáng yêu. Tuy nhiên. Đậu Nhược Hề không được may mắn như vậy, khi lên phim, bé không được đánh giá cao về ngoại hình, đồng thời diễn xuất cũng không có điểm nổi bật.

Bé Đậu Nhược Hề vai Thái Sơ khi đã lên trung học.

Cô bé bị đánh giá là chưa đủ xinh đẹp để vào vai con gái của Lưu Diệc Phi.

Đậu Nhược Hề chụp ảnh chung cùng Vạn Thiến và Lâm Canh Tân.

Trên mạng xã hội Weibo, nhiều khán giả cho rằng việc lựa chọn Đậu Nhược Hề vào vai con gái của Lưu Diệc Phi là không thành công. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả cho rằng không nên nặng lời với một đứa trẻ:

Khán giả Trung Quốc chê nhan sắc của con gái Lưu Diệc Phi: - Giới giải trí có nhiều cô bé mắt to đáng yêu như Lưu Sở Điềm tại sao lại không chọn. - Bé này không giống như trong tiểu thuyết mô tả, càng không giống Lưu Diệc Phi. - Tôi nghĩ con gái của Lưu Diệc Phi phải xinh xắn hơn. - Tiểu Thái Sơ quá đáng yêu, còn phiên bản lớn thì gây thất vọng. - Xấu ghê, cũng không có sự sang trọng giống mẹ. - Bé này mang tiền vào đoàn phim để nhận vai à? - Tại sao những người ở đây lại có thể nói lời độc ác với một đứa trẻ như vậy nhỉ. - Cô bé xinh hơn mấy người bình luận. - Trẻ em rồi sẽ thay đổi, sao lại nói một đứa trẻ là xấu xí.

Theo 163, Đậu Nhược Hề sinh năm 2012 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Cô bé có kinh nghiệm đóng phim từ năm 1 tuổi khi xuất hiện trong một quảng cáo sữa bột. Ngoài ra, cô bé từng đóng vai nhí trong các phim Ai Là Hung Thủ, Đứa Trẻ Thần Kỳ, Thầm Yêu Quất Sinh Hoài Nam, Ngày Mai Người Ấy, Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ, 12 Giây...

