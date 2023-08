Mỹ nhân 40 tuổi vẫn đóng tiên nữ chưa tròn 18, gây tranh cãi vì "cưa sừng làm nghé"

Trong khi các tiểu hoa đán thế hệ 8X đang quay phim, cạnh tranh nhau nảy lửa thì Đường Yên mới rục rịch trở lại. Dự án cổ trang tiên hiệp Niệm Vô Song của cô đang nhận được sự chú ý, cũng như những tranh cãi trong thời gian gần đây.

Đóng chính Niệm Vô Song, Đường Yên thể hiện hình tượng tiên nữ Vô Song hạ phàm để trà trộn vào Hồ tộc đang thống trị nhân gian, với mục đích cướp lại "cánh tay trái" thần kỳ của nguyên sinh thần tiên Thái Hoà từng bị chặt đứt trong cuộc chiến với quỷ tộc năm xưa. Từ hình tượng tiên nữ ngàn năm, Vô Song hoá thành cô gái 17 tuổi tên Cơ Đàm Âm, về sau gặp gỡ nam chính Nguyên Trọng.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã khiến không ít khán giả hoang mang về sự lựa chọn của ekip Niệm Vô Song. Việc để cho Đường Yên - nàng tiểu hoa sinh năm 1983 đóng vai tiên nữ "em chưa 18" khiến không ít người xem, đặc biệt là fan nguyên tác cảm thấy lo lắng. Đường Yên đẹp nhưng cũng đã đến tuổi "tứ tuần", từ nhan sắc đến khí chất không dễ để thể hiện hình tượng cô gái trẻ.

Đơn cử là với loạt ảnh hậu trường mới đây, Đường Yên cho thấy diện mạo khá "dừ" so với một tiểu tiên nữ phải có. Trang QQ còn so sánh cô với Hải Lục - nữ diễn viên kém cô 1 tuổi nhưng hiện tại đang đóng vai mẹ của Dương Siêu Việt trong Bảy Kiếp May Mắn.

Đường Yên gây tranh cãi khi đóng tiên nữ 17 tuổi

Ngoài ra, Đường Yên còn liều mình hơn khi bạn diễn của cô toàn những trai xinh gái đẹp 9X. Những hình ảnh đầy sức sống, đậm chất tiên khí của Lưu Học Nghĩa, Vương Hoằng Nghị và cả nữ phụ Quách Hiểu Đình khiến Đường Yên không khỏi lép vế.

Dàn bạn diễn 9X trẻ đẹp khiến Đường Yên như "gà mẹ" của phim

Nhiều khán giả bình luận dưới bài đăng của QQ, bày tỏ sự hoang mang và không mấy tin tưởng vào việc Đường Yên có thể "cưa sừng làm nghé" thành công. Trước đó, Đường Yên từng gieo hi vọng với Yến Vân Đài nhưng đã gây thất vọng với dáng vẻ xuống sắc. Giờ đây sau 3 năm, không mấy ai có thể tin rằng bộ lọc hiệu ứng có thể "cứu" Đường Yên, trừ khi cô thật sự tự thân lột xác thật ngoạn mục.