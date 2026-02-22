Khám xuất cảnh đầu năm cần chuẩn bị gì?

Để hiểu rõ hơn về quy trình khám sức khỏe trước khi định cư cũng như những lưu ý quan trọng để tránh phát sinh không cần thiết, BSCK2 Võ Ngọc Anh Thơ, Trưởng Khoa Khám xuất cảnh, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết tại bệnh viện có cung cấp dịch vụ khám và điều trị các bệnh lý trước di cư theo yêu cầu của Centers for Disease Control and Prevention (CDC Hoa Kỳ) và quy định y tế của các quốc gia tiếp nhận.

Người dân đến chờ khám xuất cảnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung khám tập trung vào tầm soát và quản lý các bệnh truyền nhiễm hoặc tình trạng sức khỏe có thể ảnh hưởng đến cộng đồng như lao, phong, lậu, giang mai, đồng thời đánh giá tình trạng lạm dụng chất gây nghiện.

Bên cạnh đó, tại đây còn thực hiện cấp chứng nhận sức khỏe cho người di cư đến nhiều quốc gia như Mỹ, Đài Loan, Tây Ban Nha… Việc này giúp người được khám nắm rõ tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời cung cấp dữ liệu y tế phục vụ hoạch định chính sách an sinh xã hội tại quốc gia nhập cư.

Toàn bộ quy trình khám và điều trị đều được chuẩn hóa và được CDC Hoa Kỳ kiểm tra, giám sát hằng năm.

Đối với yêu cầu tiêm chủng bắt buộc, người dân có thể đăng ký tiêm các loại vắc-xin theo quy định của quốc gia tiếp nhận ngay tại phòng tiêm chủng của bệnh viện và được cấp giấy chứng nhận hợp lệ. Việc tiêm có thể thực hiện trước hoặc sau khi khám sức khỏe, tùy theo lịch trình cá nhân.

Trong trường hợp phát hiện bệnh lý nặng hoặc tình cờ phát hiện bệnh sau khi khám xuất cảnh, người bệnh sẽ được chuyển đến các chuyên khoa liên quan của Bệnh viện Chợ Rẫy để được thăm khám, tư vấn và điều trị lâu dài.

Đáng chú ý, Đơn vị điều trị Lao dưới giám sát (DOT) hiện là đơn vị duy nhất tại miền Nam được CDC và nhiều quốc gia chấp nhận tiếp nhận mẫu đàm và điều trị lao dưới giám sát cho các phòng khám xuất cảnh. Quy trình mã hóa mẫu đàm được thực hiện chặt chẽ nhằm phòng ngừa gian lận và bảo đảm chất lượng hồ sơ di cư.

BS Thơ khuyến cáo, người dân không nên tự ý chụp X-quang hoặc làm xét nghiệm đàm tại cơ sở khác trước khi khám chính thức tại phòng khám xuất cảnh. Việc này có thể làm tăng chi phí và dẫn đến thực hiện các xét nghiệm không cần thiết do tiêu chuẩn khám sức khỏe di cư có những khác biệt so với tiêu chuẩn chẩn đoán thông thường.

Người dân nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo hướng dẫn và cung cấp trung thực thông tin bệnh lý để rút ngắn thời gian khám, đồng thời bảo đảm tính chính xác của hồ sơ.