Khám phá xu hướng du lịch theo phong cách trò chơi điện tử

(Ảnh: Skyscanner)

Nếu trước đây, việc chơi game và đi du lịch được coi là hai hoạt động tách biệt – một nằm trước màn hình, một thuộc về thế giới thực thì nay, ranh giới đó đang mờ dần.

Theo một khảo sát của Skyscanner, được đăng tải trên New York Post, xu hướng du lịch mới mang tên Gami‑Vacation (tạm dịch: "du lịch kiểu chơi game") đang nở rộ trong cộng đồng trẻ. Đây là hình thức du lịch kết hợp trải nghiệm trò chơi điện tử ngay trong chuyến đi: từ khách sạn trang bị máy chơi game console như PlayStation hoặc Xbox, đến homestay được thiết kế theo concept phòng game chuyên nghiệp, hay thậm chí là du khách tìm đến các arcade cổ điển, gaming café nổi tiếng ở Tokyo, Seoul hay Berlin để "cày" game trong không khí hoàn toàn mới.

Không ít người còn lên kế hoạch đi du lịch chỉ để tham dự các sự kiện esports quốc tế như The International, League of Legends Worlds hay BlizzCon, coi đây là lý do chính đáng để xách balô lên đường.

Không chỉ là không gian giải trí, các trò chơi điện tử giờ đây còn đóng vai trò là… người dẫn đường du lịch.

Theo National Geographic, có đến 35% du khách Mỹ từng lập kế hoạch đi du lịch vì cảm hứng từ một tựa game yêu thích. Ví dụ rõ nhất là Assassin's Creed, với các phiên bản lần lượt tái hiện chân thực những thành phố lịch sử như Florence, Rome, Athens hay Cairo. Nhiều game thủ sau khi trải nghiệm game đã quyết định tìm đến tận nơi để khám phá những địa danh ấy ngoài đời thực.

Tại Ấn Độ, một thống kê của Skyscanner còn ấn tượng hơn: 88% người trẻ được hỏi sẵn sàng chọn điểm đến quốc tế nếu đó là bối cảnh trong trò chơi họ yêu thích. Một bạn trẻ từng dành hơn 100 giờ chơi Kingdom Come: Deliverance II đã chia sẻ việc lên hẳn hành trình khám phá vùng quê cổ tích tại Czech – nơi game lấy cảm hứng lịch sử – như một "nhiệm vụ ngoài đời thực".

Nếu bạn từng nghĩ công viên giải trí chỉ dành cho trẻ em, hãy thử một lần ghé qua Super Nintendo World tại Universal Studios Nhật Bản hoặc Mỹ. Tại đây, du khách được đeo vòng tay thông minh để "thu thập coin", "chiến boss", tham gia nhiệm vụ theo cấp độ – y hệt như bước vào thế giới Mario.

Tại Minion Land ở Orlando, công nghệ AR (thực tế tăng cường) giúp khách tham gia truy tìm Minion mất tích, tìm kho báu bị giấu, hay cạnh tranh điểm số với người chơi khác thông qua bảng xếp hạng trực tuyến. Thay vì ngồi trên xe ngắm cảnh, giờ đây bạn thật sự trở thành một phần của trò chơi.

(Ảnh: Jeff Minter/No Man's Sky)

Trang Fox News còn ghi nhận sự bùng nổ của các trò chơi nhập vai (role‑playing game) dành cho gia đình ở Mỹ và châu Âu. Một số khu du lịch cho phép người chơi hoá thân thành phù thủy tiêu diệt rồng, điệp viên truy bắt tội phạm hay thợ săn kho báu. Trẻ em và cả người lớn được phát đạo cụ, nhận nhiệm vụ và nhập vai suốt hành trình.

Sự bùng nổ của hình thức du lịch theo phong cách trò chơi điện tử không phải là điều ngẫu nhiên. Giới chuyên gia chỉ ra ba yếu tố chính khiến trào lưu này trở thành xu thế toàn cầu: Giải trí kết hợp khám phá, cá nhân hóa trải nghiệm, và sự thúc đẩy từ truyền thông xã hội.

Sự hòa quyện giữa game và du lịch đang mở ra một không gian trải nghiệm mới, nơi người trẻ không chỉ được vui chơi, mà còn được học, được sống trong hành trình của chính mình. Giới du lịch quốc tế dự đoán: Gami‑Vacation sẽ trở thành một trong những xu hướng bền vững nhất trong thập kỷ tới, nhất là trong bối cảnh công nghệ tương tác, AI, thực tế ảo ngày càng phát triển.

Và biết đâu, trong chuyến đi tới, bạn sẽ không chỉ là du khách mà còn là chiến binh, phù thủy hay nhà thám hiểm sống giữa những trải nghiệm được "lập trình" kỳ công nhưng vô cùng chân thực.