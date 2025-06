Mới đây, một nhóm bạn trẻ đã có dịp trải nghiệm việc làm thủ tục chuyến bay nội địa thông qua ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID mà không cần mang theo giấy tờ tùy thân như trước. Theo chia sẻ của nhóm, quá trình check-in diễn ra rất nhanh chóng, tiện lợi và không cần phải xếp hàng chờ đợi hay xuất trình nhiều loại giấy tờ rườm rà.

Từ tháng 4/2025, thủ tục bay nội địa tại một số hãng hàng không đã chính thức chấp nhận hình thức check-in điện tử thông qua VNeID . Người dùng chỉ cần đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập mục "Dịch vụ khác", chọn "Dịch vụ hàng không", sau đó có thể tiến hành mua vé hoặc check-in trực tuyến ngay trên điện thoại.

Tuy nhiên, để sử dụng được tính năng này, hành khách bắt buộc phải có tài khoản VNeID đã được định danh ở mức độ 2. Đồng thời, tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có hai hãng hàng không là Vietnam Airlines và Vietjet Air hỗ trợ tích hợp dịch vụ hàng không qua ứng dụng VNeID.

Việc check-in online trở nên cực kỳ thuận tiện bởi toàn bộ thông tin cá nhân của hành khách đã được đồng bộ hóa trên hệ thống. Chỉ với vài thao tác đơn giản như chia sẻ thông tin cho hãng bay, nhập mã chuyến bay, họ tên, chọn chỗ ngồi, xem thẻ lên máy bay và xác thực khuôn mặt qua ứng dụng là hành khách đã hoàn tất thủ tục check-in mà không cần trình CCCD hay mã vé như trước. Hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh, an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của Bộ Công an và Cục Hàng không Việt Nam.

Sau khi hoàn tất thủ tục online, hành khách chỉ cần đến sân bay, trực tiếp tới khu vực kiểm tra an ninh và thực hiện bước xác thực khuôn mặt. Nếu hệ thống nhận diện trùng khớp, hành khách sẽ được phép đi thẳng tới khu vực soi chiếu mà không cần phải dừng lại xuất trình giấy tờ.

Nhờ sự tích hợp công nghệ vào quy trình hàng không, hình thức check-in qua VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn giảm thiểu các thủ tục rườm rà, hứa hẹn sẽ trở thành xu hướng phổ biến trong tương lai, đặc biệt khi được triển khai mở rộng cho nhiều hãng bay và sân bay trên cả nước.

Được biết, hình thức sử dụng VNeID để check-in cho chuyến bay hiện đang được thí điểm sử dụng cho một số chuyến bay nội địa trước khi mở rộng ra toàn mạng lưới.