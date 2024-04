Khám phá thử thách cực hot trên mạng xã hội của Yakult “Một người thử - Vạn người vui”

Từ một chiến dịch ra mắt sản phẩm mới

Yakult ra mắt Yakult Light tại Việt Nam, tạo nên bộ đôi Xanh - Đỏ chăm sóc sức khỏe đường ruột cho người tiêu dùng (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Ngày 1/4 vừa qua, gia đình Yakult Việt Nam đã chào đón một thành viên mới là Yakult Light, một phiên bản mới với hàm lượng đường giảm 45% so với Yakult nguyên bản. Sản phẩm mới của Yakult đã nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi câu chuyện đầy ấn tượng về hành trình của một hiệp sĩ từ Nhật Bản đến Việt Nam để gặp gỡ và học hỏi từ người anh em Yakult nguyên bản, biểu tượng sức khỏe đường ruột đã được yêu mến từ lâu. Từ đó, những người anh em đã tạo thành cặp đôi Xanh - Đỏ cùng chung chí hướng trong việc bảo vệ sức khỏe đường ruột người dân, giúp làm phong phú thêm lựa chọn cho người tiêu dùng.

Hình ảnh Yakult được nhân cách hóa thành những nhân vật 3D dễ thương trong video quảng cáo của nhãn hàng (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Tới khoảnh khắc sức khỏe và niềm vui chung một nhịp

Tương tự như Yakult nguyên bản, Yakult Light phù hợp với mọi độ tuổi, đặc biệt dành cho những người ăn kiêng, hay những người có nhu cầu giảm lượng đường trong chế độ ăn hàng ngày. Do đó, việc ra mắt Yakult Light đã giúp Yakult đưa sản phẩm cùng "sự chăm sóc" sức khỏe đường ruột tới nhiều người tiêu dùng Việt hơn.

Thử thách "Một người thử - Vạn người vui" được phát động trên trang Fanpage Yakult Việt Nam (Nguồn: Yakult Việt Nam)

Không chỉ lan tỏa thông điệp mà còn hướng tới mang thêm nhiều "niềm vui" cho cộng đồng, Yakult đã phát động thử thách "Một người thử - Vạn người vui" trên 2 nền tảng Facebook và TikTok, kêu gọi người dùng mạng tham gia thực hiện những động tác nhảy đáng yêu cùng linh vật (mascot) Yakult Light. Chiến dịch bắt đầu bằng video nhảy đáng yêu của Mascot 3D. Ngay sau khi được đăng tải, hàng trăm người chơi đã nhanh chóng tham gia và liên tục chia sẻ những sự thích thú với thử thách nhảy cùng mascot với hashtag #ThemYakultThemvui.



Người tiêu dùng tham gia thử thách "Một người thử - Vạn người vui" cùng Yakult (Nguồn: TikTok Việt Nam)

Sự thành công của Character Marketing

Điều được cho là ấn tượng và thành công trong hoạt động truyền thông lần này của Yakult chính là sử dụng thành công chiến thuật Character Marketing - phát triển được linh vật chủ đạo mang nhiều nét dễ thương, đáng nhớ và gắn liền với hình dáng chai quen thuộc của sản phẩm.

- Nghiên cứu của Technicolor Creative Studios và Moving Picture Company (MPC) về các nhân vật điện ảnh đoạt giải Oscar (như The Lion King) và quảng cáo đoạt giải Cannes Lions (The boy and the piano của John Lewis và The Seven Worlds của Hennessy) kết hợp với ý kiến từ các nhà phân tích, nghiên cứu thị trường, đại lý quảng cáo và các đồng nghiệp trong ngành, nghiên cứu đã đưa ra những kết quả ấn tượng trong việc khám phá tác động của brand mascot đến lợi nhuận, tương quan truyền thông (SOV) và sự gắn kết với thương hiệu. Cụ thể:

- Các linh vật và nhân vật của thương hiệu có thể tăng lợi nhuận và kết nối cảm xúc khách hàng lên tới 41%.

- Các thương hiệu tích cực sử dụng mascot có tỷ lệ thu hút khách hàng tăng trung bình 40,9% so với mức tăng 32% của các thương hiệu không sử dụng mascot.

Bên cạnh đó mascot còn giúp thương hiệu giao tiếp hiệu quả hơn với khách hàng, mang đến góc nhìn mới về một thương hiệu gần gũi và dễ thương hơn. Và khi được thực hiện tốt, mascot sẽ trở thành một phần không thể thiếu của thương hiệu, nhìn thấy mascot nghĩ ngay đến thương hiệu, ngược lại, nghe tên thương hiệu nhớ ngay đến mascot.

Sáng tạo để đến gần với người tiêu dùng

Việc sử dụng hiệu quả sự dễ thương trong marketing đã giúp thương hiệu truyền thống với lịch sử gần 90 năm như Yakult luôn đổi mới, sáng tạo, giữ vững vị thế trong tâm trí người tiêu dùng để trở thành sự lựa chọn hàng đầu trong ngành sữa uống lên men. Đồng thời, hoạt động đã góp phần lan tỏa thông điệp, thành công đưa sản phẩm mới tới gần người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những người yêu thích hương vị truyền thống đến những người tìm kiếm một lựa chọn ít đường hơn cho sức khỏe.

"Một người thử - Vạn người vui" tham gia ngay và nhận vô vàn quà tặng giá trị

Người bạn mới Yakult Light đã chính thức "chào sân" cả nhà bằng một vũ điệu nhí nhố và siêu đáng yêu, mời gọi người hâm mộ tham gia thử thách nhảy cùng Yakult "Một người thử - Vạn người vui" . Các "dancer" tài năng khi tham gia thử thách sẽ có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn có tổng giá trị lên tới 25 triệu đồng. Hoạt động diễn ra liên tục từ ngày 16/4 - 30/4 trên các nền tảng Mạng xã hội của Yakult. Bạn còn chần chờ gì mà không nhanh tay đăng ký tham gia cùng "tân binh" dễ thương nhà Yakult nào!

