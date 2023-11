Khám phá phụ kiện "bất ly thân" của Top 5 Miss Grand International 2023

Tân Hoa hậu Luciana Fuster (Miss Grand Peru) - Kính mắt Molsion



Ngoài sắc vóc nổi bật, những màn trình diễn xuất sắc tại cuộc thi, Tân Hoa hậu hòa bình quốc tế 2023 Luciana Fuster còn ghi điểm với gu thời trang năng động thời thượng trong những buổi tập luyện. Với tuyên ngôn "Dare to be Different", Molsion mang đến làn sóng thời trang thế hệ mới dành cho những cá nhân cá tính, không ngại thể hiện bản thân.

Á hậu 1 Ni Ni Lin Eain (Miss Grand Myanmar) - Kính mắt Bolon

Bolon Eyewear là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới với những mẫu kính thời trang mang phong cách châu Âu được thiết kế đặc biệt dành riêng cho người châu Á. Kính mắt Bolon mang lại sự tinh tế, thanh lịch cho gương mặt Ni Ni Lin Eain, giúp nâng tầm nhan sắc mỹ nhân Myanmar.

Á hậu 2 María Alejandra López (Miss Grand Colombia) - Kính mắt Molsion

Luôn giữ vững phong độ, thể hiện bản lĩnh, sự chỉn chu qua các vòng thi, Á hậu 2 María Alejandra López lựa chọn cho mình kính mắt Molsion trong nhiều lần xuất hiện.

Á hậu 3 Sthephanie Miranda (Miss Grand USA) - Kính mắt Burberry

Gây ấn tượng với mái tóc xoăn cá tính, thân hình khỏe khoắn và gương mặt đầy quyền lực, Á hậu 3 Sthephanie Miranda tỏa sáng trong kính mắt từ thương hiệu Burberry.

Á hậu 4 Lê Hoàng Phương (Miss Grand Việt Nam) - Kính mắt Gucci

Với sắc vóc nổi bật cùng thần thái tự tin, cuốn hút, mỹ nhân gốc Khánh Hòa - Lê Hoàng Phương chọn cho mình kính mắt đến từ nhà mốt Ý Gucci. Chiếc kính kiểu oversized, gọng thanh mảnh giúp tôn hoàn hảo nhan sắc xinh đẹp của nàng hậu.

Khám phá hệ thống mắt kính Mắt Việt

Đồng hành cùng các thí sinh Miss Grand International 2023 trong vai trò là nhà tài trợ kính mắt độc quyền, Mắt Việt đã mang đến những mẫu kính mới nhất, phù hợp với cá tính riêng của từng nàng hậu, giúp TOP 5 tự tin tỏa sáng, đạt được danh hiệu cao quý nhất.

Bước vào thị trường Việt Nam từ năm 1989, Mắt Việt Group là một trong những chuỗi cửa hàng kính mắt lớn bậc nhất Việt Nam, được rất nhiều khách hàng ưa chuộng. Các bộ sưu tập mới từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Burberry,... luôn có sẵn tại Mắt Việt để phục vụ các tín đồ yêu thích thời trang cao cấp.