Khách Việt bất ngờ khi tới Bali: Không được ra ngoài, không đèn đường, không mua sắm - Đang có điều gì?

Không ít du khách Việt chia sẻ cảm giác “khó tin” khi vừa đặt chân tới Bali thì cả hòn đảo gần như rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Không xe cộ qua lại, không hàng quán mở cửa, đèn đường cũng tắt, thậm chí sân bay quốc tế bất ngờ dừng hoạt động. Điều gì đang diễn ra tại điểm đến nổi tiếng bậc nhất Đông Nam Á này?

Vừa qua, trên các hội nhóm du lịch, nhiều người kể lại trải nghiệm “đi Bali mà tưởng như thành phố bị phong tỏa”. Một du khách cho biết khi xuống sân bay đã được thông báo không có chuyến bay nào cất cánh hay hạ cánh trong ngày, các dịch vụ gần như ngưng trệ hoàn toàn. Người khác chia sẻ họ không thể gọi taxi, không thể ra ngoài ăn uống, thậm chí bị yêu cầu ở yên trong khách sạn suốt cả ngày.

Thực tế, đây không phải sự cố hay tình huống khẩn cấp. Bali đang bước vào một ngày đặc biệt hiếm có trên thế giới – ngày Nyepi, còn được gọi là “Day of Silence” (Ngày im lặng), diễn ra vào 19/3/2026 và kéo dài trọn 24 giờ.

Cả hòn đảo “đóng băng” trong 24 giờ

Nyepi là ngày đầu năm mới theo lịch Saka của người Hindu tại Bali. Điều đặc biệt là toàn bộ hòn đảo – vốn là một trong những điểm du lịch nhộn nhịp nhất châu Á – sẽ gần như “tắt hoàn toàn” trong suốt 24 giờ.

Theo CNN Travel và Condé Nast Traveler, đây là thời điểm “the entire island comes to a complete standstill” – cả hòn đảo dừng lại hoàn toàn. Sân bay Ngurah Rai International Airport đóng cửa, không chuyến bay nào được phép hoạt động. Đường phố vắng lặng, không xe cộ, không hoạt động du lịch, không mua bán.

Ban đêm, ánh sáng cũng bị hạn chế tối đa. Nhiều khu vực gần như chìm trong bóng tối, tạo nên khung cảnh hiếm thấy ở một điểm đến nổi tiếng toàn cầu.

“Không ra ngoài, không bật đèn, không giải trí” – những quy định khiến du khách bối rối

Trong ngày Nyepi, người dân Bali tuân thủ bốn nguyên tắc chính: không ra ngoài, không làm việc, không sử dụng ánh sáng mạnh và không giải trí. Điều đáng chú ý là du khách cũng phải tuân thủ các quy định này.

Nhiều khách Việt chia sẻ họ được yêu cầu ở trong khách sạn, không được ra đường hay ra bãi biển. Một số khu nghỉ dưỡng vẫn phục vụ bên trong, nhưng hạn chế ánh sáng và âm thanh. Theo Condé Nast Traveler, có nơi còn yêu cầu kéo rèm để giảm ánh sáng phát ra bên ngoài.

Trên khắp đảo, lực lượng an ninh truyền thống (pecalang) sẽ tuần tra để đảm bảo mọi người tuân thủ quy định. Đã từng có trường hợp du khách bị nhắc nhở hoặc giữ lại khi ra ngoài trong ngày này.

Chính sự nghiêm ngặt và khác biệt này khiến không ít người lần đầu trải nghiệm cảm thấy “sốc văn hóa”.

Điều khiến nhiều du khách bất ngờ hơn là chỉ vài giờ trước khi Nyepi bắt đầu, Bali vẫn cực kỳ sôi động. Vào tối hôm trước (18/3), người dân tổ chức lễ diễu hành Ogoh-Ogoh với những bức tượng quỷ khổng lồ, tiếng trống dồn dập và lửa rực sáng khắp đường phố.

Nghi lễ này nhằm xua đuổi tà ma, thanh lọc không gian trước khi bước sang năm mới. Nhưng ngay sau đó, tất cả chuyển sang trạng thái im lặng tuyệt đối – một sự tương phản hiếm thấy mà nhiều du khách mô tả là “có một không hai”.

Các hoạt động lễ hội diễn ra từ ngày hôm trước (Ảnh Tổng hợp)

Dù ban đầu gây bất tiện, Nyepi lại được nhiều du khách quốc tế đánh giá là trải nghiệm độc đáo. Không có xe cộ hay ánh sáng, bầu trời Bali trở nên trong vắt, có thể nhìn rõ các vì sao. Không khí cũng trong lành hơn rõ rệt.

Một số du khách Việt sau khi trải nghiệm cho biết cảm giác “bị buộc phải sống chậm” lại mang đến sự thư giãn bất ngờ. Không điện thoại, không ồn ào, họ dành thời gian nghỉ ngơi, đọc sách hoặc đơn giản là tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có.

Theo các chuyên gia văn hóa, ý nghĩa sâu xa của Nyepi là để con người tự nhìn lại bản thân, thanh lọc tâm trí và bắt đầu năm mới trong trạng thái cân bằng hơn.

Với những người có kế hoạch đến Bali vào dịp này, lời khuyên phổ biến là nên đến trước ít nhất một vài ngày, tránh đặt chuyến bay trùng ngày Nyepi và chuẩn bị sẵn các nhu cầu cơ bản. Đồng thời, đừng bỏ lỡ lễ Ogoh-Ogoh vào đêm trước – một trong những trải nghiệm ấn tượng nhất tại đây.