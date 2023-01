Khách nước ngoài được trải nghiệm gói bánh chưng, ăn mứt Tết bên bờ biển Đà Nẵng

"Đến biển Mỹ An dịp này, du khách có thể thỏa thích check in với các mô hình trang trí Tết mang đậm văn hóa Việt Nam. Đồng thời, du khách có cơ hội trải nghiệm nấu bánh chưng, tự làm các loại bánh mứt cổ truyền như bánh in, bánh thuẩn, mứt dừa, mứt quất... cùng với các nghệ nhân thông qua hoạt động tái hiện khung cảnh làng nghề nhằm giới thiệu văn hóa, ẩm thực của dân tộc...", ông Nguyễn Đức Vũ chia sẻ.