Khách hàng MB chú ý: Từ 1/7, ngân hàng dừng chấp nhận giao dịch đối với loại thẻ này, cần thực hiện chuyển đổi đúng hạn tránh mất phí

Ngày 3/4/2025, ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phát đi thông báo tới khách hàng về việc việc chuyển đổi thẻ ghi nợ nội địa chỉ có tính năng từ sang thẻ chip.

Cụ thể, căn cứ Thông tư 18/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024 quy định về hoạt động thẻ Ngân hàng, trong đó có quy định về tuân thủ Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ Chip nội địa; căn cứ Công văn 1099/NHNN-TT ngày 19/02/2025 V/v thực hiện dừng giao dịch sử dụng dải từ trên thẻ Ngân hàng; từ ngày 01/07/2025, MB sẽ chính thức dừng chấp nhận giao dịch thẻ từ trên máy các ATM, POS…

Để không làm gián đoạn giao dịch, khách hàng cần lựa chọn một trong các hình thức chuyển đổi thẻ từ sang thẻ Chip sau:

Cách 1: Khách hàng chuyển đổi thẻ tại CN/PGD: CN/PGD sẽ tiếp nhận trực tiếp và xử lý yêu cầu của khách hàng

Cách 2: Khách hàng chuyển đổi thẻ qua tổng đài MB247– 1900545426

Cách 3: Khách hàng chuyển đổi thẻ trên App (Hệ thống tự động thu phí chuyển đổi thẻ. MB sẽ thực hiện hoàn lại phí trước ngày 8 của tháng liền kề)

MB cho biết thời gian triển khai việc chuyển đổi bắt đầu từ ngày 03/04/2025. Khách hàng sẽ được miễn phí chuyển đổi từ nay đến hết ngày 30/06/2025. Từ ngày 01/07/2025, ngân hàng áp dụng phí chuyển đổi thẻ theo biểu phí quy định của MB từng thời kỳ.

Trước đó, nhiều ngân hàng như ACB, Techcombank, BAOVIET Bank,...cũng đã đưa ra thông báo ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thẻ thanh toán sử dụng công nghệ từ, và chuyển sang thẻ chip.

Theo các ngân hàng, thẻ từ sử dụng dải từ để lưu trữ thông tin chủ thẻ, dễ bị sao chép và tấn công thông qua thiết bị skimming (đọc trộm dữ liệu), trở nên không an toàn trước các hình thức gian lận tài chính. Do đó, việc chuyển sang thẻ chip là cần thiết để bảo đảm an toàn bảo mật giao dịch cho khách hàng.