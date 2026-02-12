Khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng "khủng" dịp Tết, người dân cần lưu ý lịch trình

Trưa ngày 12/2, trao đổi với Người Đưa Tin , đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất (Sân bay Tân Sơn Nhất) cho biết, trong ngày, sân bay này sẽ đón một lượng khách "khủng" khi người dân "ùn ùn" di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, theo phương án điều hành khai thác của Trung tâm Điều hành sân bay Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến đạt 1.027 chuyến, với khoảng 156.315 hành khách thông qua cảng.

Trong đó, có 519 chuyến bay đi và 508 chuyến bay đến. Lượng khách khởi hành ước khoảng 99.334 người, còn khách đến khoảng 56.981 người.

Khu vực nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lượng khách đông đúc.

Riêng từng nhà ga, T1 dự kiến phục vụ 250 chuyến nội địa đi và đến; T3 hơn 440 chuyến quốc nội; nhà ga quốc tế T2 khoảng 339 chuyến. Sản lượng khai thác cao cho thấy nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh trong giai đoạn cận Tết.

Theo đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, việc đưa nhà ga T3 vào khai thác theo phương án cụ thể được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các nhà ga hiện hữu, nâng cao năng lực phục vụ trong giai đoạn cao điểm sau Tết.

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hãng hàng không như: Vietnam Airlines; Pacific Airlines; Vietjet Air… đã phát đi khuyến nghị, đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, làm thủ tục sớm và tuân thủ đầy đủ các quy định về an ninh, an toàn hàng không nhằm bảo đảm hành trình thuận lợi, an toàn và đúng giờ.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga T3 để di chuyển ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc.

Theo Vietnam Airlines, trong giai đoạn cao điểm Tết, lưu lượng hành khách tăng cao có thể khiến thời gian chờ làm thủ tục, soi chiếu an ninh và phục vụ tại nhà ga kéo dài hơn so với ngày thường.

Do đó, hành khách được khuyến nghị chủ động chuẩn bị trước, đến sân bay sớm, đặc biệt trong điều kiện giao thông đông đúc, để tránh phát sinh chậm trễ. Để tiết kiệm thời gian và giảm áp lực tại sân bay, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành thông qua website, ứng dụng di động, tổng đài hoặc các quầy tự làm thủ tục (kiosk check-in). Hành khách đã check-in trước và không có hành lý ký gửi có thể đi thẳng đến khu vực soi chiếu an ninh, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách cần chủ động trong lịch trình di chuyển để có mặt tại sân bay sớm hơn. Ngoài ra, hành khách có thể sử dụng làm thủ tục trực tuyến.

Khuyến nghị hành khách xác thực VNeID mức độ 2 để sử dụng đầy đủ các tiện ích số và hạn chế phát sinh lỗi trong quá trình làm thủ tục. Khi làm thủ tục bay, hành khách cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ, còn hiệu lực theo quy định như căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe hoặc thông tin định danh mức độ 2. Trẻ em dưới 14 tuổi có thể sử dụng giấy khai sinh; hành khách từ đủ 14 tuổi trở lên không được sử dụng giấy khai sinh khi làm thủ tục hàng không.