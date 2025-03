Kết nối ứng dụng ngân hàng, sao chép mã code do số 0917896904 gửi qua Zalo và quét sinh trắc học: Tài khoản của người đàn ông bị trừ ngay 114,4 triệu

Theo Báo Bình Định, văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định vừa tiếp nhận đơn tố cáo của ông Đ.H.S (trú tại TP Quy Nhơn) bị đối tượng lừa đảo hướng dẫn cài đặt ứng dụng để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ hằng tháng, chiếm đoạt hơn 114 triệu đồng.

Theo đó, chiều ngày 8/3, ông S. nhận điện thoại từ số máy 0917896904 do một người đàn ông giới thiệu tên là Nam làm ở ngành Điện lực, hướng dẫn ông cài đặt ứng dụng điện lực để theo dõi chỉ số điện tiêu thụ hằng tháng của gia đình.

Đối tượng lừa đảo hướng dẫn ông S. kết nối với ứng dụng Agribank Plus của ngân hàng Agribank mà ông đang sử dụng và yêu cầu ông sao chép mã code được họ gửi bằng tin nhắn Zalo để quét sinh trắc học nhằm kích hoạt ứng dụng theo dõi chỉ số điện. Sau khi thực hiện xong thao tác trên thì tài khoản của ông S. đã mất hơn 114,4 triệu đồng.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị các đối tượng lừa đảo tiếp cận, dùng thủ đoạn thông báo đóng tiền điện, dọa cắt điện hay tải ứng dụng lạ nhằm chiếm đoạt tài sản.

Giữa tháng 3/2025, trong lúc đang làm việc, anh Trần Văn H. (trú phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0889050231. Người gọi thông báo rằng gia đình anh chưa thanh toán tiền điện, chưa có số liệu hiển thị trên phần mềm quản lý của cơ quan điện lực và yêu cầu chụp ảnh giao dịch gửi qua Zalo để tiến hành xác minh thông tin, nếu không đến 08h00’ tối sẽ cắt điện. Nhờ đã được Công an phường tuyên truyền từ trước, anh H. nhận ra thủ đoạn lừa đảo nên đã gọi điện thoại cho Công an phường Nhơn Phú để hỏi cho rõ thì được Công an phường xác định đây là cuộc gọi lừa đảo.

Tương tự, ngày 24/3/2025, chị N.T.V trú thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ cũng nhận được cuộc gọi từ chính số điện thoại 0889050231 yêu cầu chị tải App thanh toán tiền điện, sau khi tải xong, đối tượng sẽ gửi mã QR code, nhập mã OTP, quét sinh trắc học theo hướng dẫn… Tuy nhiên, khi chị V trả lời: “Trước nay gia đình vẫn thanh toán tiền điện tự động qua Ngân hàng, để tôi liên lạc với cơ quan Công an hỏi rõ” thì đối tượng ngay lập tức tắt cuộc gọi.

Trước tình trạng này, Thượng tá Hồ Ngọc Phước, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo: “Qua làm việc với Công ty điện lực Bình Định, chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không kết bạn Zalo, truy cập link, website lạ, quét mã QR hay đăng nhập tài khoản ngân hàng trên App lạ; không chuyển tiền qua tài khoản cá nhân. Khách hàng nên lựa chọn các kênh thanh toán tiền điện an toàn qua ngân hàng”.