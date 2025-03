Công an Sơn La cảnh báo thủ đoạn lừa đảo của 2 số điện thoại 0833109259, 0853975728, khuyến cáo không chuyển tiền vào tài khoản chỉ định

Theo Công an tỉnh Sơn La, thời gian qua, một số cán bộ, lãnh đạo trong các Sở, Ngành tại Sơn La đã bị kẻ xấu giả danh là "Giám đốc Công an tỉnh" gọi điện đe dọa, dẫn dụ thực hiện ý đồ xấu hòng chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn mạo danh này tuy không mới, nhưng do lợi dụng danh tính cụ thể của lãnh đạo Công an, lãnh đạo cơ quan quản lý Nhà nước nên rất dễ khiến người dân sập bẫy, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của cán bộ Nhà nước và lực lượng Công an.

Điển hình, ông T.A.S, công tác tại một cơ quan của tỉnh Sơn La nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0833109259 tự xưng là "Giám đốc Công an tỉnh Sơn La". Kẻ này thông báo rằng số điện thoại với tên của ông T.A.S được đăng kí ở Trung tâm giao dịch Vinaphone ở TP Hồ Chí Minh và có đưa giấy tờ cho nhân viên giao dịch nên đã bị đánh cắp thông tin. Đồng thời, đối tượng cho biết có một tài khoản Facebook tên là "T.A.S" mới lập ra tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và nghi rằng các "đối tượng" phạm tội sử dụng giấy tờ của ông vi phạm pháp luật, đăng tải các hình ảnh chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Sau khi đưa ra một loạt thông tin để "phủ đầu", đối tượng tự xưng là "Giám đốc Công an tỉnh" tiếp tục kết nối ông T.A.S với một đối tượng khác tự xưng là Mai Hoàng Minh với số hiệu 101-268, công tác tại "Vụ điều tra Công an TP Hồ Chí Minh", số điện thoại cá nhân mà kẻ này thông tin để liên lạc là 0853975728. Đối tượng tên Minh sau khi hỏi thông tin liên tục và sau đó tiếp tục đưa ra một loạt những thông tin chứng minh để khẳng định ông T.A.S có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và phải thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng thì mới có thể giải quyết được vụ việc. Không những vậy, đối tượng này còn liên tục yêu cầu ông T.A.S đi ra một không gian chỉ có một mình, không được phép ngồi với ai, bởi đây là thông tin bí mật "không được phép tiết lộ".

Hành vi của các đối tượng giả mạo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của cá nhân đồng chí Giám đốc Công an tỉnh nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi đến bằng số điện thoại và những người gọi tự xưng là lãnh đạo, cán bộ các cơ quan Nhà nước, hay thậm chí là lãnh đạo lực lượng Công an, tòa án, viện kiểm sát để thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Lực lượng chức năng, nhất là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án nếu làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập gửi cho người đó và làm việc trực tiếp tại các trụ sở cơ quan, không làm việc online qua mạng xã hội.

Công an tỉnh Sơn La cũng khuyến cáo các cá nhân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại, địa chỉ nhà ở và các thông tin cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch của người đó, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định… Tuyệt đối không công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, các trang thương mại điện tử, hoặc khi mua sắm tại các cửa hàng, không làm theo yêu cầu của người lạ như tải đường dẫn về cài đặt, đăng nhập các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, tránh việc lộ thông tin cá nhân, khiến tội phạm lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.