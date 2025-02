Sáng 3/2, Lễ Trao giải Grammy đã chính thức diễn ra, quy tụ dàn ngôi sao đình đám nhất nhì làng nhạc thế giới tới tham dự. Sự kiện thường niên này được tổ chức bởi Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Quốc gia nhằm ghi nhận những thành tựu, đóng góp nổi bật trong năm qua. Ngay từ những giây phút đầu tiên phát sóng, Grammy 2025 đã nhận về lượng người xem lớn và độ thảo luận cao khắp MXH.

Bên cạnh Kendrick Lamar - chủ nhân của 5 kèn vàng năm nay, Beyoncé cũng là nhân vật đặc biệt được quan tâm. Cowboy Carter đem về cho nữ ca sĩ chiến thắng ở 3 hạng mục gồm Best Country Album, Best Country Duo/Group Performance và đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất sự kiện - Album Of The Year.

Beyoncé là gương mặt được săn đón hàng đầu tại Grammy 2025

Đáng chú ý, 1 “thuyết âm mưu” gây sốc đang được lan truyền khắp cõi mang thời gian qua, và có liên quan tới Miley Cyrus và Beyoncé. Cụ thể, khi sải bước ra sân khấu trao giải cho hạng mục Record Of The Year, Miley đã tiện ăn mừng với Beyoncé với chiến thắng thuộc về II MOST WANTED - màn collab giữa 2 nữ nghệ sĩ.

Miley Cyrus ăn mừng kèn vàng chung với "Ong Chúa"

Biệt đội thám tử mạng vô tình nhớ đến 1 tập phim Hannah Montana vào 15 năm trước. Vào vai cô gái sống trong 2 thân phận người thường và siêu sao nhạc Pop, Miley bày tỏ khao khát được chạm tay vào giải thưởng Grammy với cô bạn Lily (Emily Osment). Cô ao ước chiến thắng hạng mục Record Of The Year, không quên diễn “tiểu phẩm” cảm ơn Lady Gaga và Beyoncé vì được đề cử cùng hạng mục.

Đoạn cut Hannah Montana tiên đoán trúng phóc chiến thắng giữa Miley Cyrus và Beyoncé

Đúng câu nói “phim vận vào đời”, Miley Cyrus chia sẻ kèn vàng cùng Beyoncé 15 năm sau. Cựu “công chúa Disney” còn được “tổ độ” khi giành chiến thắng ở đúng hạng mục Record Of The Year tại Grammy 2024 với siêu hit Flowers . Dân tình không khỏi “nổi da gà” trước pha tiên tri trúng phóc của Miley, trêu rằng nữ ca sĩ “cao vía” mới may mắn đến vậy.

Miley xuất sắc chiến thắng Record Of The Year với Flowers năm ngoái

Sau cuộc Phục Hưng lại làng nhạc thế giới với siêu phẩm Renaissance , Beyoncé trở lại ấn tượng với 1 sản phẩm mang đậm tính thể nghiệm khác - Cowboy Carter. Không chỉ mở cánh cửa mới cho người da màu tới địa hạt nhạc đồng quê mà “Ong Chúa” còn phổ cập dòng nhạc truyền thống này tới nhiều tệp khán giả. Điều này chứng minh sức ảnh hưởng của cô vẫn tác động đến văn hóa đại chúng sau gần 30 năm trong nghề.

Xuất sắc là vậy nhưng Cowboy Carter vẫn nhận về không ít tranh cãi. Một bộ phận khán giả khẳng định hầu như không nghe thấy ca khúc nào trong album trên radio, nếu có lên sóng thì cũng không đọng lại được gì. Âm nhạc của Beyoncé vốn đã không thuộc về đại chúng khi cô liên tục thử thách giới hạn bản thân qua nhiều thể loại âm nhạc, vòng hòa âm lẫn nhạc khí mới lạ. Do vậy, việc Beyoncé lẫn Cowboy Carter được công nhận rộng rãi đến vậy cũng là điều dễ hiểu.