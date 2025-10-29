Kella phát động Cuộc thi "Nét Đẹp Học Đường" sân chơi ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò

Tuổi học trò: Những khoảnh khắc đáng giá để lưu giữ

Kella tin rằng vẻ đẹp của học trò đến từ tinh thần học tập, sự chủ động, khả năng tư duy sáng tạo trong cuộc sống cũng như tinh thần giao lưu, kết nối tích cực trong môi trường học tập đa chiều. Chính vì vậy, những hình ảnh đẹp nhất mà Kella tìm kiếm chính là sự giao thoa giữa những khoảnh khắc giản dị, hồn nhiên của tuổi học trò và hơi thở sôi động, hiện đại của thời đại.

Vẻ đẹp trong sự nỗ lực: Nét đẹp đó là ánh mắt tập trung của cả lớp khi cô giảng bài, tiếng cười giòn tan trong giờ giải lao, hay những giây phút cùng nhau chuẩn bị cho bài thuyết trình. Đó không chỉ là hình ảnh của những bài giảng hay những con chữ, mà còn là hành trình cùng nhau trưởng thành, là những nụ cười khiến ta thấy yêu hơn từng giờ đến lớp.

Tiên phong làm chủ tương lai: Sự tự tin vận dụng kiến thức và làm chủ công nghệ đang định hình nên thế hệ học sinh mới. Nhiều bài dự thi phản ánh rõ nét phương pháp giáo dục tiên tiến của giáo dục nước ta nói chung và của Kella nói riêng: Học sinh không chỉ được học tiếng Anh với giáo viên bản ngữ mà còn được Hướng dẫn cách ứng dụng AI (Trí tuệ Nhân tạo) vào học tập. Sự kết hợp giữa khả năng ngôn ngữ và làm chủ công nghệ đã biến việc học trở nên sống động và thú vị hơn bao giờ hết, tạo nên những khoảnh khắc đáng giá để lưu giữ.

Thể lệ đơn giản, bình chọn online sôi động

Cuộc thi được tổ chức thường kỳ và bình chọn theo tuần trên nền tảng trực tuyến, khuyến khích sự tham gia của tất cả cộng đồng.

Thí sinh gửi các sản phẩm như quay phim, dựng phim (độ dài tối đa 1 phút 30 giây) hoặc chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong môi trường học đường. Các tác phẩm sẽ được đăng tải trên Fanpage chính thức của Kella để tham gia vòng bình chọn online và có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn hàng tuần, hàng tháng.

Cơ cấu giải thưởng:

01 Giải nhất mỗi tuần trị giá 500.000 đồng tiền mặt và giấy khen từ Trung tâm ngoại ngữ Kella.

01 Giải nhất tháng trị giá 1.000.000 đồng tiền mặt và giấy khen từ Trung tâm ngoại ngữ Kella.

Gửi bài dự thi về: email kella.contest@gmail.com với tiêu đề và nội dung thư ghi rõ thông tin thí sinh.

Kella English Center: Gần hai thập kỷ kiến tạo tương lai với giáo dục toàn diện

Kella English Center tự hào với kinh nghiệm hơn 18 năm trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết và phương pháp giảng dạy tiên tiến, Trung tâm ngoại ngữ Kella đã và đang đồng hành cùng hàng ngàn học viên trên hành trình chinh phục tiếng Anh.

Chúng tôi không chỉ chú trọng vào việc truyền đạt kiến thức ngôn ngữ mà còn tạo ra một môi trường học tập năng động, sáng tạo thông qua các sự kiện như: Kella in Life, Kella The Voice, Hanoi in my heart,... Những hoạt động này giúp học viên rèn luyện kỹ năng tiếng Anh đồng thời phát triển toàn diện các kỹ năng mềm, sự tự tin và khả năng làm việc nhóm, giúp các em chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai.

Kella English Center – Wake up English ability in you!