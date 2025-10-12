Kế hoạch mua 40 cây vàng dưỡng già của vợ chồng 30 tuổi

Mặc kệ giá vàng có biến động, bản thân vẫn cần mẫn vun vén chi tiêu, mua vàng tích sản hàng tháng. Đây là lời miêu tả ngắn gọn nhất về tư duy tài chính của cặp vợ chồng 30 tuổi, trong câu chuyện dưới đây.

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết từ tháng 10/2022 - ngay sau khi lập gia đình đến nay, vợ chồng cô đã thống nhất sẽ mua vàng tích sản, coi như 1 khoản dưỡng già.

Số vàng tự mua và vàng cưới của 2 vợ chồng

"Bọn mình may mắn là được bố mẹ mua nhà cho rồi, cũng không có ý định mua thêm nhà nữa nên cứ tằng tằng tích sản thôi. Mình chỉ mua vàng, không có ý định bán đi lấy lời nên cũng chẳng quan tâm lời lỗ ra sao. Nghĩ đơn giản là giờ 30 tuổi, cố làm lụng tích góp 20 năm nữa để có 40 cây vàng. 20 cây vàng cho con làm của hồi môn, 20 cây còn lại cộng với lương hưu là đủ dưỡng già.

Lúc mới cưới, 2 vợ chồng kiếm được đâu đó 15 triệu/tháng, tiêu 10 triệu, còn 5 triệu để mua vàng. Giờ thu nhập tăng lên 60 triệu/tháng, có 1 bé 1 tuổi thì chi tiêu cũng chỉ 20 triệu quay đầu thôi. Cách tiết kiệm của bọn mình đơn giản là không vì thu nhập tăng mà tăng chi tiêu được vì như vậy là chăc chắn không bao giờ có dư" - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người dành lời khen cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với tư duy tích sản, quản lý chi tiêu của cô vợ này. Mua vàng đều đặn trong bối cảnh giá vàng tăng, mà chẳng quan tâm lời lãi vì kiên định với mục tiêu dưỡng già, đây là điều không phải ai cũng làm được.

"Đấy cứ mua vàng với tinh thần thế này thì đúng là chẳng có gì mà lo lắng, bất an. Vợ chồng mình cũng mua vàng, mà ngày nào chồng cũng đau đáu với giá vàng lắm, còn mình thì giống chị vợ này, thấy khỏe re mà nói chồng không chịu nghe cơ" - Một người bày tỏ.

"Đúng là có nhà rồi thì yên tâm nhiều thứ, cũng đỡ đau đầu nhiều chứ còn phải lo tiền thuê nhà rồi vay mua nhà, xong trả nợ thì hiếm ai dám nghĩ đến chuyện dưỡng già ở tuổi 30. Dù sao cũng mừng cho bạn, có bố mẹ hỗ trợ mà còn biết tư duy tích sản, vun vén chi tiêu thì là quá ổn rồi" - Một người chia sẻ.

"Ngưỡng mộ thật sự. 3 năm tăng thu nhập từ 15 triệu lên 60 triệu thì phải là rất nỗ lực, chắc vợ chồng bạn cũng là kiểu người độc lập, không ỷ lại vào gia đình, nể khoản này nhất" - Một người khen.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

Ảnh minh họa

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.