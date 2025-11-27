Kẻ đầu độc 4 người thân khóc xin 'được sống để sám hối' khi nghe tuyên tử hình

Sáng 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, trú xã Phước An) về hai tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích mức án tử hình về tội Giết người và 15 năm tù về tội Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc, tổng hình phạt là tử hình.

HĐXX nhấn mạnh hành vi gây ra nỗi đau tột cùng cho gia đình, thể hiện sự vô cảm và coi thường pháp luật.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo “bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa, bất trung”, đặc biệt nghiêm trọng khi sát hại chồng và ba cháu ruột.

Phiên toà xét xử Nguyễn Thị Hồng Bích sáng 27/11.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hồng Bích liên tục lau nước mắt, Bích nghẹn giọng hướng về phía những người thân còn lại trong gia đình.

Bị cáo thú nhận hoàn toàn hành vi dùng xyanua đầu độc 4 người thân, dẫn đến cái chết của chồng và hai cháu, cùng một cháu khác may mắn thoát nạn.

Bích xin được giữ mạng sống để chuộc lại lỗi lầm: “Bị cáo biết tội lỗi quá lớn, gây ra mất mát không thể bù đắp. Bị cáo làm khổ gia đình, làm đau lòng người thân. Xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi các cháu… Bị cáo không dám mong tha thứ, chỉ xin được sống để sám hối”.

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích bật khóc, nhận tội dùng xyanua đầu độc chồng và 3 cháu, mong được sống để sám hối.

Trước đó, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai khẳng định giữ nguyên quan điểm luận tội, đề nghị áp dụng hình phạt cao nhất đối với bị cáo. VKS nhận định hành vi của Bích mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tàn nhẫn, tước đoạt mạng sống của chính người ruột thịt, gây chấn động dư luận và tạo nỗi ám ảnh trong xã hội.

Tại tòa, Bích khai rằng sau cái chết của con trai, tinh thần suy sụp, mỗi lần xảy ra xung đột với chị dâu hoặc em gái, sự căm phẫn trỗi dậy và dẫn đến ý định đầu độc con cháu để trả thù.

Bích thừa nhận rằng tháng 6/2024 từng đầu độc cháu N.H.B.T (SN 2006) và sau đó mang chai xyanua chôn tại nghĩa trang nhằm phi tang. Trong quá trình điều tra, bị cáo tự khai thêm đã đầu độc chồng và hai cháu khác trước đó.

Người thân bị cáo bật khóc tại phiên toà trước lời kể tàn nhẫn của Nguyễn Thị Hồng Bích.

Theo cáo trạng, năm 2022, vì nợ nần tiền bạc của chồng là ông N.T.T.T., Bích đã tìm mua xyanua trên mạng với ý định tự tử. Tuy nhiên, trong thời gian vợ chồng xảy ra mâu thuẫn với gia đình ông T., bị cáo chuyển sang nuôi ý định đầu độc các thành viên trong gia đình chồng.

Ngày 5/1/2023, Bích đầu độc ông T. khiến nạn nhân nhập viện. Sau 10 tháng điều trị, ông tử vong nhưng gia đình không nghi ngờ nguyên nhân. Đến cuối năm 2023, khi xảy ra tranh chấp tiền bạc với em gái, bị cáo tiếp tục đầu độc cháu D. (7 tuổi), khiến nạn nhân tử vong hôm 1/1/2024.

Giọt nước mắt muộn màng của kẻ tàn ác đã đầu độc người thân bằng Xyanua.

Tháng 5/2024, trong thời gian sống chung với gia đình anh trai, Bích cho rằng bị can thiệp đời sống riêng tư nên tiếp tục đầu độc cháu N. (12 tuổi), khiến nạn nhân tử vong.

Đến tháng 6/2024, sau khi mâu thuẫn với chị dâu về tiền bạc, Bích đầu độc cháu N.H.B.T (SN 2006). Cháu được đưa đi cấp cứu tại TP.HCM, bị tổn thương cơ thể 23%. Kết quả giám định phát hiện xyanua trong dạ dày, từ đây vụ việc bị tố giác và cơ quan điều tra vào cuộc.

Cơ quan tố tụng xác định vụ án gây hoang mang xã hội vì các nạn nhân đều là người thân ruột thịt, sống trong cùng mái nhà. Hành vi của bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và buộc phải loại bỏ khỏi cộng đồng.