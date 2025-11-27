Doanh nhân Vũ Cẩm Nhung đại diện Tenamyd Cosmetic thăm các em bé mổ tim

Chuyến thăm được chị chia sẻ qua video trên trang cá nhân cho thấy hình ảnh một Vũ Cẩm Nhung nhẹ nhàng, chân tình và ấm áp; chị mang theo những món quà nhỏ nhưng rất ấm lòng. Đôi mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc: "Nhung muốn khóc, bởi… hôm nay, một trong những ngày hạnh phúc nhất của Nhung trong năm 2025…"

Trước đó, Vũ Cẩm Nhung đã đấu giá thành công bức tranh "LOVE" do Ngô Thanh Vân sáng tác trong dự án "INITIATION – Sự Khởi Đầu", với số tiền 73 triệu đồng được dành trọn cho Vết Sẹo Cuộc Đời, nhằm hỗ trợ chi phí phẫu thuật tim cho những em nhỏ khó khăn.

Cựu siêu mẫu cho biết việc đồng hành với Vết Sẹo Cuộc Đời không chỉ là công tác thiện nguyện nhất thời, mà là cam kết lâu dài. "Tôi và Tenamyd Cosmetic sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời để giúp cứu sống thêm thật nhiều các trái tim bé nhỏ. Mong các con khoẻ mạnh trở lại và sẽ có một trái tim ấm áp để sống hạnh phúc và cống hiến cho đời năng lượng Chân Thiện Mỹ!"

Chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời (Scar of Life) là một sáng kiến từ thiện đầy nhân văn của Vietnam Children’s Fund, được xây dựng với mục đích kết nối những tấm lòng hảo tâm để mang lại cơ hội sống cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 15.000 trẻ em Việt Nam chào đời với dị tật tim, nhưng rất nhiều gia đình không đủ khả năng chi trả chi phí phẫu thuật, vốn có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Từ khi ra đời, chương trình đã hỗ trợ hàng ngàn ca mổ tim cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong lễ công bố "Vết Sẹo Cuộc Đời 10", ban tổ chức thông báo đã giúp hơn 2.300 trẻ em nghèo phẫu thuật tim, nhờ sự chung tay của các cá nhân, tổ chức và các nhà tài trợ. Ngoài việc phẫu thuật, chương trình còn giảm gánh nặng tài chính cho gia đình các em, giúp cha mẹ có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976 tại Hà Nội, là một trong những gương mặt tiên phong của làng mẫu Việt Nam thập niên 1990. Nổi tiếng từ khi 16-17 tuổi khi đoạt giải Hoa Khôi Sinh viên Hà Nội và Á Khôi 1 tại cuộc thi Khỏe đẹp – Thời trang – Thể thao, chị sớm khẳng định vị thế trên sàn catwalk. Năm 1994, Vũ Cẩm Nhung giành vị trí cao tại cuộc thi "Siêu mẫu châu Á với thế giới" tại đảo Guam, USA, trở thành người mẫu Việt Nam đầu tiên được phong danh hiệu Siêu Mẫu tại cuộc thi tầm cỡ quốc tế.

Dù đang ở đỉnh cao nghề người mẫu với thu nhập rất cao, chị bất ngờ quyết định rẽ hướng khi từ chối cơ hội sang London, Anh quốc làm người mẫu, để theo học Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, chị chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và trở thành nữ doanh nhân tài năng gắn bó với thương hiệu mỹ phẩm Tenamyd Cosmetic trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

Gặp gỡ những người sáng lập Tenamyd từ cuối thập niên 1990, khi thương hiệu đang trong giai đoạn xây dựng nền tảng, chị nhanh chóng trở thành người đồng hành chiến lược, đóng góp vào định hướng thẩm mỹ và triết lý thương hiệu. Không chỉ là gương mặt đại diện, Vũ Cẩm Nhung giữ vai trò như một "linh hồn" thương hiệu, mang đến tư duy chuẩn mực về cái đẹp: tinh tế, bền vững và nhân văn. Qua ba thập kỷ, từng dòng sản phẩm của Tenamyd từ Fresh White Sand đến các bộ sưu tập mỹ phẩm chăm sóc da hiện đại đều mang dấu ấn của chị: sự cầu toàn trong chất lượng, sự chỉn chu trong hình ảnh và trách nhiệm với phụ nữ Việt. Với Vũ Cẩm Nhung, Tenamyd không chỉ là sự nghiệp mà là hành trình trưởng thành cùng nhau, nơi cô gửi gắm tâm huyết làm đẹp cho đời và lan tỏa giá trị sống tích cực.

Sự nghiệp thành công nhưng cuộc đời của Vũ Cẩm Nhung trước đó cũng trải qua vô số thăng trầm trong khát vọng được trở thành một người mẹ. Chị đã từng thực hiện đến hơn 20 lần thụ tinh nhân tạo trong 9 năm để có con trai đầu lòng và tiếp tục 6 năm sau để có cô con gái vô cùng xinh đẹp.

Cũng chính vì bởi phải tiêm quá nhiều lần trong thủ thuật thụ tinh nhân tạo nên chị phải đối mặt với trầm cảm, do tác dụng phụ của thuốc… Tuy nhiên, với nghị lực mạnh mẽ, chị đã vượt qua và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ qua cuốn tự truyện "Bao giờ là đúng lúc" ra mắt năm 2019. Bởi vậy, việc đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện cũng như chương trình "Vết Sẹo Cuộc Đời" là điều mà nữ doanh nhân luôn mong muốn và nỗ lực như một lời Biết Ơn cuộc đời. "Mỗi sớm thức giấc, tôi luôn Biết Ơn cuộc đời vì được sống, được chạm vào nhiều cung bậc mà cuộc đời trao tặng cho tôi. Với tôi, thì mọi thách thức, mọi khó khăn luôn có giá trị ngang bằng với may mắn và thành công. Hôm nay, ngay lúc này tôi luôn nguyện sẽ được trao đi, trao đi với tinh thần, năng lượng Chân Thiện Mỹ tới cuộc đời này, trong khả năng của chính tôi…"