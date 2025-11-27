“Tiệm tóc thanh xuân” - Khi mái tóc thầy kể câu chuyện tri ân bằng những chạm khẽ của sinh viên

Ngày 18 và 19/11 vừa qua, một không gian đặc biệt mang tên "Tiệm tóc thanh xuân" đã xuất hiện tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), thu hút đông đảo sự tham gia của các bạn trẻ cùng thầy cô. Không chỉ là nơi giúp thầy cô và các bạn sinh viên được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc tóc, "Tiệm tóc thanh xuân" còn trở thành một trạm cảm xúc, gắn kết thế hệ thầy trò qua hành động dịu dàng mà đầy ý nghĩa, đó là tự tay gội đầu cho thầy cô.

"Tiệm tóc thanh xuân" mang đến một cách tri ân rất riêng, nhẹ nhàng, ấm áp và chân thật. Bằng cách này, sự kiện đã góp phần chứng minh rằng lòng biết ơn không nằm ở món quà đắt tiền, mà ở sự chăm sóc thiết thực và kết nối cảm xúc.

Sự kiện "Tiệm tóc thanh xuân" được tổ chức tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Đại học Ngoại thương trước thềm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Tiệm tóc thanh xuân - tiệm tóc của những cái chạm tay đầy cảm xúc

Với chủ đề "Tri ân người dìu dắt thanh xuân", không gian Tiệm tóc Thanh Xuân được thiết kế như một "góc ký ức mở", nơi mùi hương dược liệu, tiếng nước chảy và ánh sáng dịu nhẹ trở thành chất liệu để quá khứ và hiện tại gặp nhau. Với nhiều thầy cô, đó là lần đầu tiên họ được chính học trò của mình gội đầu - một hành động tưởng nhỏ mà chưa từng xảy ra trong những hoạt động tri ân quen thuộc.

Ở "Tiệm tóc thanh xuân", tri ân không còn là lời chúc viết vội hay bó hoa được trao nhanh trên sân khấu. Nó trở thành một hành động chăm sóc thật sự. Mỗi động tác xoa bọt, mỗi lần massage da đầu, mỗi câu nói nhỏ giữa thầy và trò… đều tạo nên một khoảnh khắc thân mật mà giản dị. Không gian này đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, thầy cô và người trẻ không còn đơn thuần là người dạy - người học mà là những người cùng sống lại những năm tháng tuổi trẻ.

Lần đầu tiên, thầy và trò được gần gũi nhau theo cách thức giản dị đến thế

Những cái chạm tay đầy cảm xúc đã kết nối hai thế hệ với nhau

Khi tinh thần tri ân biến thành hành động

Điều đặc biệt của sự kiện nằm ở việc cảm xúc không chỉ xuất hiện rồi trôi qua, mà được hiện hữu thành từng trải nghiệm rất rõ ràng. Hoạt động trọng tâm và mang tính biểu tượng nhất là "Gội đầu tri ân". Rất nhiều cặp thầy trò tại hai điểm trường đại học đã tham gia, các bạn trẻ tự tay chăm sóc mái tóc thầy cô bằng dầu gội dược liệu Nguyên Xuân.

Hành động tưởng giản dị này lại ẩn chứa ý nghĩa sâu sắc, bởi mái tóc thầy cô vốn là biểu tượng của thời gian, của những năm tháng đứng lớp lặng lẽ trôi qua. Khi sinh viên nhẹ nhàng xoa bọt và gội đầu cho thầy cô, cảm xúc biết ơn không còn là điều để giấu trong lời chúc, mà trở thành một sự quan tâm rất thật, rất gần.

Điều đẹp nhất không nằm ở thao tác kỹ thuật, mà ở khoảnh khắc hai thế hệ cùng chậm lại. Thầy cô được nghỉ ngơi, còn người trẻ được lần đầu chăm sóc cho người đã từng chăm sóc tri thức cho mình. Bức ảnh được chụp lại, nụ cười được giữ lại và một dạng kết nối mềm mại được hình thành.

Trải nghiệm đặc biệt khiến cả sinh viên và thầy cô đều cảm thấy xúc động

Ngoài khu vực gội đầu tri ân, "Tiệm tóc thanh xuân" còn có những không gian khiến người tham dự được sống lại tuổi học trò theo cách mới, chẳng hạn như góc trưng bày và photo booth check-in với phong vị học trò, nơi các cặp thầy trò lưu lại tấm ảnh "giữ hộ thanh xuân" cho nhau. Đương nhiên, bạn cũng sẽ được dịp xuýt xoa trước "Thư viện tri ân" - nơi những lời nhắn tay được viết ra, treo lên, trở thành một "vườn ký ức chung" mà ai đi qua cũng chậm lại để đọc.

Không gian của "Tiệm tóc thanh xuân" được thiết kế như một "vũ trụ ký ức" ấm áp

Một ký ức mềm mại nhưng đủ dài để đi theo mỗi người thật lâu

"Tiệm tóc thanh xuân" không phải một sự kiện độc lập; nó là mảnh ghép quan trọng trong chiến dịch "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy", do Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân khởi xướng cùng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, chỉ đạo Cổng Tri Thức Thánh Gióng triển khai. Chiến dịch đã tạo ra một cách kể chuyện cảm xúc, nơi thế hệ trẻ tự cảm nhận và trao đi sự tri ân.

Nguyên Xuân đã góp phần biến tri ân từ nghi lễ sang trải nghiệm đời sống thường nhật

Nguyên Xuân tôn vinh các giá trị truyền thống theo một cách rất riêng, thay vì chỉ kể lại bằng lời, họ tạo nên những không gian để người trẻ tự cảm nhận và chạm vào tinh thần "tôn sư trọng đạo". Triết lý ấy được thể hiện qua những hành động giản dị như chăm sóc mái tóc thầy cô, viết lời nhắn gửi, lưu giữ khoảnh khắc… Tất cả góp phần đưa giá trị tri ân từ những nghi lễ quen thuộc vào đời sống thường nhật, lan tỏa và kết nối các thế hệ theo cách tự nhiên, chân thành nhất.

Giữa guồng quay hiện đại, những khoảnh khắc bình dị càng trở nên đáng quý. Sự kiện "Tiệm tóc thanh xuân" thành công không vì đã có bao nhiêu người tham dự mà vì mỗi người ra về đều mang theo một điều nhỏ: một tấm ảnh, một lời nhắn, một lần tri ân khác lạ.

Người tham dự ra về, không chỉ mang theo những món quà nhỏ mà cả những ký ức khó quên

Có lẽ phải lâu lắm mới lại có một sự kiện mà thầy cô mỉm cười vì được chăm sóc, còn người trẻ lặng đi vì bỗng nhận ra mình đã lớn. Chính ở khoảnh khắc ấy, "vẹn nguyên" không còn là một từ để đọc lên, nó trở thành cảm giác ở lại trong lòng mỗi người. Để rồi ai cũng thầm hiểu rằng, lòng biết ơn là một hành trình dài và thiết thực, hãy gửi trọn yêu thương để "vẹn nguyên xuân trên mái tóc thầy".