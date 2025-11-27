Xét xử vụ đầu độc 4 người thân bằng xyanua: Từng gửi 2 bức thư cho gia đình để xin lỗi; anh trai và em gái không đồng ý giảm nhẹ hình phạt

Sáng ngày 27/11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Phước An, Đồng Nai) về tội Giết người và Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc.

Khoảng 8h sáng, bị cáo Nguyễn Thị Hồng Bích đã được dẫn giải tới phiên toà.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Hồng Bích có hành vi "giết người" và "tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc".

Bích sống bằng nghề bán cơm. Bích cùng chồng là ông Nguyễn Thoại Thanh Thế (40 tuổi) và hai con sống chung nhà với cha ruột và gia đình anh trai tại xã Phước An.

Từ năm 2022, do chồng nợ nần nên bà Bích lên mạng xã hội tìm mua chất độc xyanua về định tự tử. Sau đó, bà Bích giấu xyanua trong nhà vệ sinh phòng ngủ.

Trong thời gian chung sống, bà Bích mâu thuẫn với các thành viên trong gia đình nên nảy sinh ý định dùng xyanua để đầu độc người thân.

Khi giữa Bích và chị dâu mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù.

Cuối tháng 6/2024, Bích thấy cháu N.H.B.T. bị mụn nên nói với cháu để Bích mua thuốc mát gan giải độc cho uống. Khi cháu T. đồng ý, Bích mua thuốc hình viên con nhộng về, sau đó trút thuốc trong con nhộng ra và đổ xyanua vào, cho cháu T. uống.

Cháu T. sau khi uống thuốc thì té nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21,0mg/l cyanide (chất độc xyanua).

Từ sự việc trên, ông T.V.B. (46 tuổi, bác ruột của cháu T.) trình báo công an. Qua điều tra, cơ quan điều tra xác định cháu T. bị Bích đầu độc nhưng không tử vong, tổn thương cơ thể thời điểm giám định là 23%.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Bích còn khai nhận thêm từng đầu độc chết 3 người thân khác trong gia đình bằng chất xyanua. Các nạn nhân gồm ông Thế (chồng Bích), cháu N.K.D. (8 tuổi, con của em gái), cháu N.H.N. (13 tuổi, con của anh trai).

Trong đó, ông Thế bị Bích tráo thuốc đang uống thay bằng xyanua (Bích trút thuốc thật trong viên con nhộng và đổ xyanua vào). Riêng cháu D. và cháu N. bị Bích pha xyanua vào nước uống.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc hành vi của Bích đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện bản tính tàn độc, xem thường pháp luật. Bị can Bích thực hiện hành vi phạm tội nhắm vào chính những người thân thích cùng sinh sống trong một nhà.

Đại diện hợp pháp của 2 nạn nhân không yêu cầu bồi thường

Đại diện hợp pháp của nạn nhân T. và nạn nhân D. không yêu cầu bồi thường. Gia đình nạn nhân H.N. cũng không yêu cầu chi phí mai táng mà chỉ đề nghị bồi thường 300 triệu đồng cho chi phí chữa trị của cháu T.. Đến nay, bị cáo vẫn chưa bồi thường.

Bị cáo khai nhận hành vi và động cơ của bị cáo khi đầu độc chồng

"Bị cáo biết chồng bị cáo vẫn phải uống thuốc huyết áp và thuốc đau bao tử hàng ngày. Tối hôm đó hai vợ chồng cãi nhau, bị cáo giận quá. Sáng hôm sau, bị cáo đã lấy thuốc đó (Xyanua -PV) cho vào viên con nhộng mà chồng bị cáo uống hàng ngày để cho chồng uống"- Bị cáo Hồng khai nhận tài tòa.

Bị cáo khai nhận hành vi và động cơ của bị cáo khi đầu độc chồng

Trả lời câu hỏi của HĐXX về nguồn cơn để bị cáo Hồng ra tay sát hại chồng, Hồng cho rằng, do chồng nợ nần quá nhiều vì chơi cờ bạc trên mạng. Sau đó, liên tục về yêu cầu bị cáo đi vay tiền để trả nợ.

Khi được hỏi về việc bản thân Nguyễn Thị Hồng Bích có chơi cờ bạc hay không thì bị cáo phủ nhận.

HĐXX tiếp tục đặt câu hỏi "vì sao không chơi cờ bạc lại bị xử lý về hành vi đánh bạc", thì bị cáo cho rằng "những tin nhắn của mình với người em chỉ nhắn tin qua lại nói chuyện vui thôi chứ không có tiền bạc, không có chơi. Còn những khoản nợ nần sau này là do chồng bị cáo đánh bạc".

Nguyễn Thị Hồng Bích khai hành vi và động cơ đầu độc cháu D.

Nguyễn Thị Hồng Bích khai hành vi và động cơ đầu độc cháu D.: Do bất mãn mẹ bị cáo, thường xuyên lục đục với mẹ cháu D.

Hồng cho biết, ban đầu không có ý định đầu độc cháu N.K.D. (8 tuổi, con của em gái) và nạn nhân cũng không làm gì mình. Tuy nhiên do "Chị em lúc nào cũng không hài lòng với mình, lúc nào cũng chửi này kia nên bị cáo tức giận".

Bị cáo Hồng cũng cho biết, nạn nhân là bé D. (SN 2017) hoàn toàn không biết về hành vi đầu độc của mình. "Bị cáo cho thuốc vào cái ly nhựa trong nhà tắm rồi cho một ít nước vào. Sau đó bị cáo đưa cho cháu uống sau đó bị cáo chạy ra ngoài luôn. Lúc sau, bố của cháu đi vào phát hiện sự sự việc và bế cháu đi ra ngoài.

Bị cáo Hồng khai hành vi đầu độc cháu N.H.N. (13 tuổi, con của anh trai): Từ khi con mất tinh thần bị cáo bấn loạn, không kiểm soát được

Bị cáo khai hành vi đầu độc cháu N (13 tuổi) - con của anh trai

Sau hàng loạt câu hỏi từ HĐXX, bị cáo Hồng bao biện rằng, "do từ ngày con mất nên bị cáo tinh thần bị cáo bấn loạn, không kiểm soát được".

Bị cáo Hồng khai nhận hành vi đầu độc cháu N.H.N. (13 tuổi, con của anh trai) khác với việc đầu độc cháu N.K.D. (8 tuổi, con của em gái).

“Bị cáo lên nhà đốt nhang cho con thì cháu N. đi ra ngồi phía trước. Bị cáo có hỏi cháu: ‘Mẹ con hôm nay không bán cơm à?’ Cháu trả lời: ‘Hôm nay thứ bảy, mẹ con không bán. Mẹ con đi lễ.’

Lúc đó, bị cáo vốn đã có sự bực tức với cha mẹ cháu N. từ trước. Bị cáo biết mình không thể làm gì được họ, nên mới nảy sinh ý định với cháu N.” - bị cáo Hồng khai.

Hồng cũng khai chi tiết toàn bộ quá trình đầu độc cháu N.: “Bị cáo đi vào phòng, lấy chai thuốc ra, đổ một ít vào nắp chai nước rồi pha thêm chút nước. Sau đó bị cáo mang lên đưa cho cháu N. và nói: ‘Con uống đi, nước này ngon lắm.’

Cháu N. uống rồi kêu ‘đắng quá’, bị cáo bảo cháu uống thêm nước cho đỡ đắng. Uống xong cháu vẫn bình thường nên bị cáo đi xuống nhà.”

Bị cáo Hồng cho biết bản thân cũng không biết sau đó ai đã phát hiện ra cháu N. bất tỉnh chỉ biết thời điểm đó có mẹ cháu N. ở nhà còn bố thì đi vắng.

Hồng thừa nhận đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu), sau đó đem can xyanua đi giấu ở nghĩa trang

Khi giữa Bích và chị dâu mâu thuẫn về tiền bạc nên Bích muốn đầu độc cháu N.H.B.T. (19 tuổi, con của chị dâu) để trả thù. Bị cáo Hồng khai nhận đã sử dụng chiêu thức đầu độc cháu T. y như cách đã đầu độc chồng mình trước đó.

Cuối tháng 6/2024, Bích thấy cháu N.H.B.T. bị mụn nên nói với cháu để Bích mua thuốc mát gan giải độc cho uống. Khi cháu T. đồng ý, Bích mua thuốc hình viên con nhộng về, sau đó trút thuốc trong con nhộng ra và đổ xyanua vào, cho cháu T. uống.

Cháu T. sau khi uống thuốc thì té nằm bất động, được người thân phát hiện kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả xét nghiệm của Viện Y tế công cộng TP.HCM xác định trong dịch dạ dày của cháu T. chứa 21,0mg/l cyanide (chất độc xyanua).

Bị cáo Hồng cho biết, sau khi đầu độc cháu T. đã lập tức mạng chai xyanua đổ hết xuống cống sau đó mang chiếc chai ra giấu ở ngoài nghĩa trang.

Từng viết 2 bức thư tay gửi về cho gia đình bày tỏ sự hối lỗi

Sau tất cả những hành vi đã gây ra với chồng và 3 người cháu, bị cáo Hồng cho biết đã viết 2 bức thư tay gửi về cho gia đình để bày tỏ sự hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến mọi người. "Bị cáo thất sự hối hận về hành vi của mình nhưng bị cáo không làm thế nào để sửa chữa được. Bị cáo xin được viết thư về để xin lỗi tất cả những người thân trong gia đình. Mong gia đình tha lỗi cho bị cáo", bị cáo Hồng nói trước tòa.