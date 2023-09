Kbiz liên tiếp tin buồn: "Ông nội Lee Seung Gi" mất vì ung thư, 1 diễn viên qua đời giữa lúc đóng phim

Trong ngày 18/9, làng giải trí Hàn Quốc đã phải đón nhận đến 2 tin buồn: Nam diễn viên Byun Hee Bong và No Young Kook qua đời. Tin buồn khiến nhiều người hâm mộ thương tiếc, để lại bình luận cầu mong 2 diễn viên gạo cội an nghỉ.

Nam diễn viên Byun Hee Bong qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh ung thư

Nam diễn viên Byun Hee Bong qua đời vào ngày 18/9, hưởng thọ 81 tuổi. Trước đó, ông được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy vào năm 2019 và đã được chữa khỏi. Song đến nay căn bệnh này đã trở lại, nam diễn viên gạo cội đã không thể chiến thắng được bệnh tật.

Byun Hee Bong tên thật là Byun In Chul, ông sinh năm 1942 và bắt đầu đóng phim từ năm 1966. Cố diễn viên xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Pinocchio, Bốn Chàng Quý Tử, Okja... Tang lễ của Byun Hee Bong sẽ được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Samsung Seoul vào lúc 12h30 ngày 20/9.

Nam diễn viên gạo cội qua đời sau quãng thời gian chống chọi với bệnh ung thư tụy

Byun Hee Bong vào vai ông nội của Lee Seung Gi trong Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly

Nam diễn viên No Young Kook qua đời khi chưa hoàn thành bộ phim

Vào ngày 18/9, nam diễn viên gạo cội No Young Kook qua đời ở tuổi 75 do 1 cơn đau tim. Đáng buồn là ông đang trong quá trình quay phim Live Your Own Life cùng UEE, Ha Joon, Ko Joo Won. Phía ekip làm phim thông báo họ sẽ phát sóng những tập No Young Kook đã quay xong, kế hoạch thay diễn viên khác sẽ được thảo luận sau khi đám tang kết thúc.

Cố diễn viên sinh năm 1948, trở thành diễn viên kịch vào năm 1967 và bắt đầu đóng phim từ năm 1975. Ông xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Bravo My Life, The Scarlet Letter, The King of Tears Lee Bang Won...

No Young Kook qua đời ở tuổi 75

Vai diễn của ông trong Live Your Own Life vẫn còn dang dở

