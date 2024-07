Kasim Hoàng Vũ lộ ngoại hình khác lạ đáng lo sau thời gian điều trị bệnh

Cách đây 7 tháng, Kasim Hoàng Vũ - Quán quân Sao Mai Điểm Hẹn 2004 khiến khán giả lo lắng khi cho biết vừa trải qua ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Trong quá trình điều trị phục hồi sức khoẻ, Kasim Hoàng Vũ gặp khó khăn trong việc ăn uống. Nam ca sĩ từng chia sẻ sụt 15kg trong thời gian ngắn, dẫn đến khuôn mặt và ngoại hình cũng có nhiều điều thay đổi. Trong thời gian qua anh hạn chế lộ diện trên mạng xã hội cũng như tạm ngừng công việc ca hát.

Cho đến mới đây, Kasim Hoàng Vũ gây bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh đi biển tại Mỹ. Có thể thấy, anh trông gầy rộc khác biệt hẳn so với những hình ảnh đứng trên sân khấu trước kia. Tuy nhiên, kiểu tóc mới khiến Kasim Hoàng Vũ thêm trẻ trung, thần sắc tươi tắn. Bên dưới bình luận, bạn bè và cư dân mạng tỏ ra lo lắng, nhắc nhở Kasim Hoàng vũ giữ gìn sức khoẻ, anh đều đáp lại với thái độ rất vui vẻ, lạc quan. Nam ca sĩ cho biết lý do ngày càng gầy là do dù đã cố gắng nhưng không thể béo lên và đạt đến số cân như trước kia.

Ngoại hình khác lạ hiện tại của Kasim Hoàng Vũ sau 7 tháng điều trị bệnh

Vẻ ngoài của nam ca sĩ có sự thay đổi rõ so với trước kia. nhiều người lo lắng và nhắc nhở anh chú ý sức khoẻ

Vào cuối tháng 12/2023, Kasim Hoàng Vũ phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ. Sau khi trải qua biến cố sức khoẻ, anh ý thức trong việc giữ gìn, ăn uống lành mạnh. Trong suốt nửa năm hậu phẫu thuật, Kasim Hoàng Vũ chỉ có thể húp cháo và uống sữa.

Kasim Hoàng Vũ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Anh từng đoạt giải Ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhất do khán giả bình chọn tại Sao Mai Điểm Hẹn 2004.

Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, đến năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều. Bà xã kém anh 2 tuổi, quản lý một tiệm làm móng ở Mỹ. Sau thời gian yêu xa, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ để sống gần vợ con. Kasim cho biết ngoài việc đi hát, anh còn sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực tại xứ cờ hoa.

Sau khi phẫu thuật, Kashim Hoàng Vũ nhanh chóng trở lại công việc