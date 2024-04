Ngoại hình gây lo lắng hiện tại của Kasim Hoàng Vũ: Sụt 15kg, bị biến dạng gương mặt vì 1 căn bệnh

Kasim Hoàng Vũ từng được khán giả chú ý khi giành giải nhất cuộc thi Sao mai điểm hẹn năm 2004. Sau thời gian vắng bóng khỏi làng giải trí Việt, nam ca sĩ sinh năm 1980 gây xôn xao vì ngoại hình khác lạ. Hiện tại, Kasim Hoàng Vũ đã bị gầy đi trông thấy, không còn vẻ ngoài bảnh bao điển trai như trong quá khứ.

Kasim Hoàng Vũ từng chia sẻ phải thực hiện ca phẫu thuật nang xương hàm và cổ do mắc bệnh viêm khớp xương hàm. Ngoài ra, nam ca sĩ 8x đã quyết định cắt tóc ngắn sau 20 năm. Kasim Hoàng Vũ cho biết sau ca phẫu thuật, anh ăn uống khó khăn do không nhai được. Đây là lý do khiến anh sụt cân 15kg, gầy ốm như hiện tại. Nam ca sĩ cũng phải tạm dừng ca hát sau khi phẫu thuật.

Gương mặt của nam ca sĩ sinh năm 1980 trở nên khác lạ và hốc hác trông thấy

Kasim Hoàng Vũ đã bị sụt 15kg do việc ăn uống khó khăn, không thể nhai như bình thường

Anh mắc phải căn bệnh viêm khớp xương hàm, phải phẫu thuật khớp xương hàm và cổ khiến gương mặt lệch, một phần cằm biến dạng

Vào cuối tháng 12/2023, Kasim Hoàng Vũ tiết lộ gặp sự cố sức khỏe, phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ. Trải qua nhiều biến cố sức khỏe, nam ca sĩ đã ý thức trong việc giữ gìn, ăn uống lành mạnh để sức khỏe mau hồi phục.

Dù đã phẫu thuật được hơn nửa năm nhưng sức khỏe của nam ca sĩ vẫn chưa phục hồi. Hiện tại anh chủ yếu húp cháo và uống sữa. Thời gian qua, ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Được biết, nam ca sĩ 8x điều trị bệnh này từ giữa năm 2023

Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều người không nhận ra bởi vẻ ngoài khác lạ sau biến cố sức khỏe

Kasim Hoàng Vũ lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là ca sĩ rock nổi tiếng Bích Phương. Anh từng đoạt giải Ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải Nhất do khán giả bình chọn tại Sao Mai điểm hẹn 2004.

Kasim Hoàng Vũ được biết đến nhiều sau khi giành giải nhất tại cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2004. Là con trai của ca sĩ Bích Phương từng được mệnh danh "nữ hoàng nhạc rock thập niên 1980", nam ca sĩ sở hữu giọng ca đầy nội lực và có chất riêng, nổi tiếng bởi nhiều ca khúc như Vì yêu, Vì sao, Vì em, Tôi là ai - em là ai, Đôi mắt Pleiku...

Sau thời gian dài hoạt động nghệ thuật, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ định cư, hoạt động tại thị trường hải ngoại. Anh rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, đến năm 2018 mới công bố có 2 con trai với vợ Việt kiều. Bà xã kém anh 2 tuổi, quản lý một tiệm làm móng ở Mỹ. Sau thời gian yêu xa, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ để sống gần vợ con. Kasim cho biết ngoài việc đi hát, anh còn sản xuất âm nhạc và kinh doanh ẩm thực tại xứ cờ hoa.

Kasim Hoàng Vũ là nam ca sĩ nhạc Rock Việt Nam trong thập niên 2000

Ngoại hình phong độ, bảnh bao của Kasim Hoàng Vũ trong quá khứ