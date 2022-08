Kang Tae Oh tiết lộ thích bạn gái hơn tuổi, học chung trường với Jin (BTS)

Bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo khiến khán giả phải hứng khởi vì cốt truyện hấp dẫn, các nhân vật độc đáo và quan trọng là chiếu ánh sáng tích cực về chứng tự kỷ. Trong khi Park Eun Bin được khen ngợi khi thể hiện nhân vật chính luật sư Woo Young Woo, thì Kang Tae Oh cũng vụt sáng trở thành ngôi sao với vai diễn luật sư thực tập Lee Jun Ho ấm áp, chu đáo.

Trong phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo, Kang Tae Oh vào vai luật sư thực tập Lee Jun Ho ấm ấp, chu đáo

Tuy nhiên ít ai biết rằng, tính cách của Kang Tae Oh và nhân vật Lee Jun Ho hoàn toàn trái ngược. Ngoài ra, Kang Tae Oh đã có một thập kỷ diễn xuất và từng học điện ảnh tại Đại học Konkuk, nơi Nayeon, Song Kang, Hyuna, Hyeri và Yoo Ah In từng theo học... Dưới đây là những sự thật thú vị về ngôi sao 28 tuổi này.

Từng là thành viên nhóm nhạc

Kang Tae Oh ký hợp đồng lần đầu với Fantagio với tư cách là một trong những thành viên nhóm nhạc đặc biệt. Nhóm nhạc này có tên 5urprise ra mắt vào năm 2003. Nhóm quy tụ những diễn viên của công ty gồm Kang Tae Oh, Seo Kang Joon, Lee Tae Hwan, Gong Myung và Yoo Il.

Nhóm nhạc toàn diễn viên 5urprise

Anh đã hoạt động trong nhóm cho đến khi tan rã vào năm 2020. Ngoài diễn xuất, các thành viên còn làm người mẫu và phát hành ba album đơn trong những năm hoạt động của họ.

Sự nghiệp diễn xuất kéo dài một thập kỷ

Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo có thể là tác phẩm khiến tên tuổi của Kang Tae Oh nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng ít ai biết nam diễn viên đã có thâm niên gần 10 năm trong ngành.

Kang Tae Oh từng đóng hai phần phim Tuổi Thanh Xuân với Nhã Phương

Anh bắt đầu diễn xuất với bộ phim chiếu mạng After School: Lucky or Not vào năm 2013 và kể từ đó tiếp tục tham gia các bộ phim khác như Doom At Your Service, Evergreen và The Tale Of Nokdu. Anh cũng đóng cặp với Sooyoung của SNSD trong bộ phim truyền hình Run On. Ngoài ra, Kang Tae Oh còn được khán giả Việt Nam biết đến với vai diễn Lee Jun Su trong bộ phim Tuổi Thanh Xuân đóng cùng Nhã Phương.

Ngôi sao đoạt nhiều giải thưởng

Nam diễn viên 28 tuổi này đã giành được một số giải thưởng trong sự nghiệp diễn xuất. Năm 2017, anh đã giành được giải thưởng "Ngôi sao đang lên" tại Lễ trao giải Nghệ sĩ Châu Á cho màn trình diễn đầy cảm động trong bộ phim truyền hình You Are Yoo Much.

Vai diễn trong The Tale Of Nokdu mang lại giải thưởng cho Kang Tae Oh

Năm 2019, Kang Tae Oh đã nhận giải thưởng tại lễ trao giải phim truyền hình KBS. Anh xuất sắc vượt qua nhiều ứng viên "nặng ký" để trở thành "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" cho vai diễn phản diện trong bộ phim The Tale Of Nokdu. Anh còn được đề cử cho giải "Cặp đôi đẹp nhất" cùng với bạn diễn Jang Dong Yoon cho cùng một bộ phim.

Và chuỗi chiến thắng của Kang Tae Oh không dừng lại ở đó. Anh đã đạt được đề cử "Nam diễn viên ấn tượng" do VTV Awards trao tặng và trở thành nam diễn viên Hàn Quốc đầu tiên nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" khi đóng vai chính trong cả hai mùa phim Tuổi Thanh Xuân. Điều này khiến anh được người hâm mộ Hàn Quốc đặt cho biệt danh ''Hoàng tử Việt Nam''.

Học cùng trường đại học với Jin (BTS)

Kang Tae Oh đã theo học ngành điện ảnh tại Đại học Konkuk. Đây là ngôi trường đào tạo nhiều ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc, trong đó có Jin (BTS), Nayeon (TWICE), Lee Min Ho, Song Kang, Yoo Ah In, Hyeri (Girl's day), Minho (SHINee),...

Trái ngược với nhân vật Lee Jun Ho

Kang Tae Oh nhập vai Lee Jun Ho trong bộ phim Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo xuất sắc đến mức khiến khán giả gần như tin rằng đó là tính cách ngoài đời thực của nam tài tử. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Singles, Kang Tae Oh cho biết anh không giống với Lee Jun Ho.

Nam diễn viên chia sẻ rằng nhân vật của anh là một người năng động trong khi bản thân anh là một người hướng nội, thích chỉ ngủ và ăn hơn là đi ra ngoài. Tuy nhiên, anh rất thích đọc kịch bản và đóng vai Lee Jun Ho, vì anh cảm thấy nhân vật mang lại một loại cảm giác ''chữa lành'' xung quanh mọi người anh ấy gặp.

Từng hẹn hò bạn gái hơn tuổi

Kang Tae Oh từng tiết lộ rằng hầu hết bạn gái cũ của anh đều lớn tuổi hơn anh, ngoại trừ một cô gái. Chia sẻ về mẫu bạn gái lý tưởng, nam diễn viên người Hàn Quốc cho biết anh thích phụ nữ có mái tóc ngắn.

Học tiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long

Kang Tae Oh được biết đến là người rất thích thể thao và năng động. Anh thích các hoạt động phải sử dụng nhiều năng lượng và các phần của cơ thể. Vì thế nam tài tử đã học Tiệt quyền đạo của Lý Tiểu Long. Trong chương trình World Change Quiz Show, nam diễn viên sinh năm 1994 đã thể hiện kỹ năng rất ấn tượng của mình.