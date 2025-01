KAM Booth Center - Sân chơi nhận deal hời từ những sản phẩm “chất như nước cất”

Bùng nổ với hàng nghìn quà tặng giá trị

KAM Gift đã tạo dấu ấn không nhỏ trong lòng giới trẻ thông qua việc giới thiệu KAM Booth Center tại sự kiện WeYoung Fair 2024. Đây là không gian độc đáo được thiết kế vô cùng ấn tượng, nơi mà khách hàng có cơ hội khám phá những món quà tặng chất lừ cùng không gian lễ hội rộn ràng, tràn đầy sức sống.

KAM Booth Center được xem là sân chơi quà tặng quy mô "khủng" với sự đồng hành của hàng chục nhãn hàng thuộc ngành chăm sóc sắc đẹp, thời trang, gia dụng… và mang đến hơn 3000 quà tặng giá trị từ các thương hiệu uy tín. Dù bạn là một tín đồ của sự giản dị hay yêu thích sự sáng tạo, đổi mới, KAM Booth Center luôn có những món quà tặng đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích của từng người.

Đến với sự kiện, GenZ sẽ được đắm chìm trong muôn vàn quà tặng độc đáo, trong một không gian được thiết kế riêng biệt và đẹp đến từng centimet. Từ những chiếc hộp quà xinh xắn đến những hoạt động giải trí bùng nổ, KAM Booth Center thực sự là điểm đến không thể bỏ qua cho giới trẻ tại hội chợ.

Với hàng nghìn lượt khách đã tham gia và hơn 3000 quà tặng được phát ra, không gian này chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người tham dự. KAM Booth Center đã chứng minh rằng mua sắm không chỉ là việc lựa chọn sản phẩm, mà còn là hành trình tận hưởng những trải nghiệm đáng giá.

Trải nghiệm sản phẩm "mê quên lối về"

WeYoung Fair không chỉ là "điểm đến" của giới trẻ, mà còn là nơi hội tụ của nhiều thương hiệu nổi tiếng, mang đến những trải nghiệm sản phẩm độc đáo như Clinicos, MiungLab, eHerb,.... Một vài cái tên nổi bật khác chính là THE FACE SHOP và CLUB CLIO, được phân phối chính hãng độc quyền tại Việt Nam bởi HSV Group - Nhà bán lẻ đa thương hiệu mỹ phẩm, nhập khẩu và phân phối trực tiếp nhiều thương hiệu từ Hàn Quốc, sở hữu hệ thống cửa hàng toàn quốc, đa dạng kênh mua sắm trực tuyến.

APRILSKIN - thương hiệu mỹ phẩm nổi bật thuộc tập đoàn APR tại Hàn Quốc, một trong những brand đầu tiên nền tảng góp một phần đưa tên tuổi tập đoàn từ một công ty nhỏ thành "kỳ lân" xứ Hàn. Thương hiệu gây ấn tượng bởi sản phẩm Magic Snow Cushion, ra mắt từ năm 2015, vẫn giữ vững vị trí "phấn nước quốc dân" nhờ khả năng che phủ hoàn hảo, được hàng loạt beauty blogger yêu thích và mặt nạ lột hoa cúc Calendula, với hơn 3 triệu tuýp bán ra chỉ trong 2 năm, được đông đảo người dùng ưa chuộng.

Một điểm nhấn khác tại WeYoung Fair là sự xuất hiện của thương hiệu thời trang cao cấp GIOVANNI. Quá trình đổi mới, sáng tạo và phát triển của GIOVANNI gắn liền với 03 giá trị cốt lõi: Tiên phong, Sáng tạo và Tin cậy. Với hệ giá trị đó, GIOVANNI không chỉ dừng lại ở việc hội tụ những tinh hoa bậc nhất của ngành thời trang thế giới tới Việt Nam, mà còn mang những giá trị thủ công và sáng tạo của người Việt ra quốc tế để chinh phục toàn cầu, trở thành một thương hiệu thời trang cao cấp mang tầm quốc tế.

Đặc biệt, sự kiện KAM ON số 02 và KAM ON số 03 diễn ra trong hai ngày 11-12/1 trên TikTok Shop, Shopee tại KAM Booth Center với sự xuất hiện của các KAM FACE nổi tiếng bậc nhất hiện nay như Hương Giang, Phạm Thoại, Call Me Duy, Đan Chi, KAM Booth Center đã mang đến những cơ hội mua sắm vô cùng hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của giới trẻ.

Trước đó, ở phiên livestream KAM ON số 01 được tổ chức vào ngày 5/12, KAM Gift đã đồng hành cùng Hannah Olala - một trong những KOL ngành beauty uy tín hàng đầu Việt Nam, để tạo ra một phiên livestream bùng nổ chưa từng có, giúp giới trẻ săn được những deal hời "cực khủng".