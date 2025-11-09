Kaka, Figo sang Việt Nam đá bóng

Tối 8/11, người hâm mộ bóng đá tại TP.HCM đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thực sự, khi hai huyền thoại từng giành Quả bóng vàng châu Âu là Kaka (Brazil) và Luis Figo (Bồ Đào Nha) xỏ giày ra sân. Trận đấu giao hữu đặc biệt này còn có sự góp mặt của một dàn cựu danh thủ lừng lẫy của Việt Nam.

Kaka khởi động trước trận đấu giao hữu

Visual điển trai của "thiên thần" Kaka vẫn hút hồn nhiều fan Việt

Huyền thoại Bồ Đào Nha - Luis Figo bắt tay thủ môn Nguyễn Thế Anh

Trận đấu giao hữu độc đáo đã mang đến những cảm xúc đặc biệt khi khán giả được tận mắt chứng kiến kỹ thuật và phong cách thi đấu của hai cựu siêu sao hàng đầu thế giới.

Sát cánh cùng Kaka (QBV châu Âu 2007) và Luis Figo (QBV châu Âu 2000) là dàn cựu danh thủ của bóng đá Việt Nam, bao gồm Lê Công Vinh, Phạm Văn Quyến, Nguyễn Hồng Sơn, Phan Văn Tài Em, Lê Tấn Tài và thủ môn Nguyễn Thế Anh.

Đây là lần hiếm hoi người hâm mộ chứng kiến những khoảnh khắc thú vị của những huyền thoại bóng đá thế giới ngay tại Việt Nam

Kaka ăn mừng theo phong cách quen thuộc sau bàn thắng

Tiền vệ huyền thoại của tuyển Bồ Đào Nha đối đầu Lê Tấn Tài

Kaka và Figo chính là hai đội trưởng trong trận Legends Match cùng nhiều danh thủ nức tiếng của Việt Nam

Đây là cơ hội quý giá để người hâm mộ chứng kiến những khoảnh khắc thú vị, như màn chạm trán trên sân cỏ giữa các cựu Quả bóng vàng châu Âu và cựu Quả bóng vàng Việt Nam Phan Văn Tài Em.

Sự kiện đặc biệt này do FC Online Việt Nam và FC Mobile Việt Nam tổ chức. Thông qua sự xuất hiện của Kaka và Figo, ban tổ chức mong muốn mang đến một không gian giao lưu thể thao gần gũi và ý nghĩa, nơi bóng đá truyền thống và thể thao điện tử hội tụ, đồng thời kết nối các cựu siêu sao quốc tế với cộng đồng bóng đá Việt Nam.

Ngoài trận đấu bóng đá, hai huyền thoại (trong đó Kaka từng vô địch World Cup 2002) cũng đã có buổi giao lưu thân mật với giới truyền thông và người hâm mộ Việt Nam trong buổi chiều tối cùng ngày.