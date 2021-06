JYP vắt kiệt sức TWICE trong khi lại ra sức bảo vệ ITZY và Stray Kids trước scandal bắt nạt khiến netizen "sôi máu"

Chính động thái của JYP cho phép 2 idol vướng scandal bạo lực học đường là Hyunjin (Stray Kids) và Lia (ITZY) tiếp tục hoạt động với nhóm đã dấy lên sự tức giận của cộng đồng mạng. Vấn đề này như đang "đổ dầu vào lửa" vì trước đó, netizen đã rất bức xúc, cho rằng JYP vắt kiệt sức của TWICE khi cho 9 cô gái phải comeback liên tục trong vòng chưa đến một năm.



Cụ thể, đối với Stray Kids, từ khi debut đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 3 thành viên vướng phải 3 scandal khác nhau. Thành viên vướng scandal gần nhất là Hyunjin khi vào tháng 2 vừa qua, một trong những người bạn học cấp hai của nam idol cáo buộc Hyunjin đã bắt nạt họ trong thời gian còn đi học. Tuy nhiên, sau thông báo tạm ngưng hoạt động, JYP đã cho anh chàng trở về cùng Stray Kids comeback hậu Kingdom.

MV OH - Stray Kids

Theo đó, vào ngày 26/6, Stray Kids bất ngờ tung digital single Mixtape: OH. Single nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán khi có sự tham gia của main dancer Hyunjin.



Phải chăng Hyunjin chỉ đang "đóng vai nạn nhân" khi dừng hoạt động vài tháng rồi nhanh chóng trở lại với nhóm?

Trong thông báo ngày 26/6, đại diện phía công ty cho biết: "Trong thời gian tạm ngừng hoạt động, Hynjin đã suy nghĩ về hành động của bản thân và tham gia vào hoạt động thiện nguyện. Bắt đầu từ tháng 7, Hyunjin sẽ trở lại tham gia vào các hoạt động của Stray Kids". Đối diện với cách xử trí của JYP, cư dân mạng "sôi máu" cho rằng chính Hyunjin đang đóng vai nạn nhân và JYP đang "cố đấm ăn xôi" vì Hyunjin là thành viên hút fan của nhóm.

Hyunjin được xem là thành viên hút fan của nhóm bởi ngoại hình rất điển trai

Phản ứng trước sự trở lại của Hyunjin, Knet đã bình luận:

- Các thành viên khác khó khăn lắm mới thắng Kingdom, vậy mà...

- Dù gì thì họ cũng đều quay trở lại nhỉ?

- Lia cũng đang hoạt động đó.

- Vậy xem như là chỉ ngừng hoạt động mỗi Kingdom thôi nhỉ?

- Wow JYP điên thật rồi đấy.

- Nhưng cậu ta đẹp thật mà.

- JYP! Hãy nói gì đi chứ.

- Công ty rác rưởi.

- Cậu ấy trở lại sớm hơn tôi nghĩ.

Việc Hyunjin bất ngờ xuất hiện trong digital single Mixtape: OH...

... được cộng đồng mạng cho là quá sớm...

... và nhận không ít chỉ trích từ phía netizen

Với ITZY, sự việc Lia bắt nạt bạn học kéo dài từ tháng 2 đến tận bây giờ vẫn chưa giải quyết dứt điểm nhưng JYP vẫn tiếp tục để Lia cùng ITZY comeback, tham gia sự kiện, chạy show. Cộng đồng mạng đã vô cùng bức xúc khi Lia liên tục xuất hiện cùng nhóm đã khiến ITZY bị "vạ lây". Cụ thể, chỉ trong vòng tháng 6, Lia đã tham gia hàng loạt các sự kiện lớn như Music Bank tập đặc biệt, KCON:TACT 2021, Dream Concert và cả fansign của nhóm.

Lia vẫn tiếp tục chạy show trong tâm bão chỉ trích...

... và cả vui cười tham gia fansign...

... khiến cộng đồng mạng cảm thấy cô nàng chẳng chân thành trong vấn đề giải quyết scandal

Sân khấu Mafia In The Morning của ITZY tại Music Bank

Với TWICE, JYP đã khiến cộng đồng mạng tức giận khi cho 9 cô nàng phải dốc tận lực comeback vào năm cuối cùng của hợp đồng. Theo đó, vào ngày 9/6, TWICE đã comeback với album Tast Of Love cùng ca khúc chủ đề Alcohol-Free. Lần trở lại này, ONCE (cộng đồng người hâm mộ của TWICE) chưa kịp mừng thì đã phải xót xa trước hình ảnh Jeongyeon phải nén đau trên sân khấu comeback vì chấn thương ở cổ của cô nàng vẫn chưa hồi phục.



MV Alcohol-Free - TWICE

TWICE đã tích cực quảng bá với đội hình 9 thành viên...

... nhưng Jeongyeon khiến fan lo lắng khi lộ vẻ mệt mỏi trên sân khấu

Tuy nhiên, khi sức nóng của Alcohol-Free chưa hạ nhiệt thì TWICE tiếp tục thông báo về việc comeback với một album tiếng Nhật mang tên Perfect World chuẩn bị ra mắt vào ngày 28/7 tới. Chưa dừng lại ở đó, vào ngày 25/6, TWICE lại tiếp tục úp mở về một single tiếng Anh đầu tiên được phát hành vào tháng 9 tới. Điều này khiến netizen không khỏi bức xúc trước sự "bóc lột" của JYP đối với TWICE, đặc biệt trong tình trạng sức khỏe của các thành viên không thực sự ổn định trước lịch trình dày đặc, liên tục mắc chấn thương và cần phải nghỉ ngơi nhiều.

TWICE lại tiếp tục chăm chỉ quảng bá tại thị trường Nhật Bản vào tháng 7...

... và "úp mở" về việc comeback với album tiếng Anh vào tháng 9

Thiết nghĩ, JYP nên nghiêm túc nhìn nhận lại về cách quản lý nghệ sĩ của mình. Với TWICE, người hâm mộ luôn mong muốn các cô gái sẽ cải thiện hơn tình hình sức khỏe của mình và trở lại với những sân khấu chất lượng trong tương lai. Còn với Stray Kids và ITZY, hẳn JYP cần phải chân thành hơn trong cách giải quyết vấn đề và lắng nghe ý kiến từ cộng đồng mạng.

Có lẽ đây là lúc JYP nên "chấn chỉnh" lại cách quản lý "gà nhà" của mình

