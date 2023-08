JYP Entertainment đang đánh mất vị thế trong ngành công nghiệp K-Pop?

(Ảnh: JYP Entertainment)

Trong nhiều năm, JYP Entertainment luôn được coi là một trong những công ty giải trí hàng đầu trong ngành công nghiệp K-Pop. Những nghệ sĩ độc quyền của JYP liên tục thống trị các bảng xếp hạng nhạc số tại Hàn Quốc nhờ tài năng cũng như giai điệu hấp dẫn của bài hát. Một số nghệ sĩ nổi bật "làm mưa làm gió" K-Pop có thể kể đến như Wonder Girls, 2PM, TWICE...

Tuy nhiên, đây chỉ là quá khứ huy hoàng một thời của JYP Entertainment. Ở thời điểm hiện tại, công ty giải trí này đang phải đối mặt với sự sụt giảm khá lớn về hiệu suất trên các bảng xếp hạng nhạc số.

(Ảnh: JYP Entertainment)

Lấy ví dụ như trên BXH Melon của năm nay, các ca khúc của những nghệ sĩ JYP ra mắt ở những thứ hạng khá "khiêm tốn". Set Me Free của TWICE chỉ đạt vị trí 83 - một điều khá bất ngờ đối với khán giả khi TWICE luôn được coi là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-Pop. Love Me Like This của "tân binh" NMIXX đạt thứ hạng 6, một ca khúc khác của nhóm là Party O'Clock chỉ đạt hạng 123, S-Class của Stray Kids đạt vị trí 100. Tệ hơn, Freakin' Bad của Xdinary Heroes thậm chí không thể lọt top 1000 trên BXH này.

Việc mất những vị trí hàng đầu trên các danh sách nhạc số khiến khán giả tự hỏi điều gì khiến một công ty quyền lực như JYP "tụt hạng" so với những nhóm nhạc của các công ty khác? Đáng chú ý là, những nghệ sĩ này vẫn có sự tăng doanh số bán album, các địa điểm tổ chức concert cũng ngày càng lớn hơn. Tuy nhiên, dù số lượng người hâm mộ được mở rộng thì thứ quan trọng là âm nhạc lại không được số đông khán giả ủng hộ.

Tân binh NMIXX vẫn chưa thể gây ấn tượng với khán giả giữa dàn nhóm nhạc nữ K-Pop thế hệ 4 hiện nay. (Ảnh: JYP Entertainment)

Khán giả hiện tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho những nghệ sĩ của JYP Entertainment. Số đông đều đồng tình rằng các nghệ sĩ của công ty này vô cùng tài năng và được đào tạo chỉn chu về mọi mặt. Tuy nhiên, có vẻ như nhà sản xuất âm nhạc của công ty chưa thể tìm ra hướng đi đúng đắn cho âm nhạc của từng nhóm. Một số khán giả cho rằng giai điệu trong các ca khúc của JYP đi chậm hơn so với xu hướng và đây là lý do họ bị bỏ lại phía sau.

Ở thời điểm hiện tại, TWICE, Stray Kids đều đã có chỗ đứng nhất định. Chính vì vậy, hai nhóm nhạc này không cần phải lo lắng quá nhiều khi âm nhạc bị tụt hạng đôi chút. Tuy nhiên, NMIXX hay ITZY lại khiến khán giả tiếc nuối khi không thể nổi bật hơn giữa dàn nhóm nhạc K-Pop vô cùng đa dạng hiện nay.