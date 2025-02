Jung Hae In - Jung So Min (Love Next Door) lộ clip hẹn hò ở Hawaii, nhân vật đặc biệt tung bằng chứng khó cãi?

Sáng 3/2, cộng đồng mạng châu Á xôn xao trước nghi vấn tình ái liên quan tới cặp đôi màn ảnh của Love Next Door - Jung Hae In và Jung So Min. Theo nguồn tin, "người qua đường" tình cờ bắt gặp chàng trai được cho là tài tử họ Jung có mặt ở sân bay Hawaii (Mỹ) để chuẩn bị lên đường về Hàn Quốc trong ngày 2/2. Đáng chú ý, cách đây ít ngày, em dâu Jung So Min đăng lên Instagram đoạn clip nhằm thông báo về chuyến du lịch của gia đình mình ở Hawaii. Từ đây, Jung Hae In - Jung So Min dính nghi vấn tới Hawaii hẹn hò, tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Trên các diễn đàn, netizen đã bàn tán sôi nổi xung quanh tin đồn hẹn hò liên quan tới cặp đôi màn ảnh của Love Next Door. Trong đó, nhiều khán giả tin rằng Jung Hae In - Jung So Min thực sự đã "phim giả tình thật" sau khi cùng hợp tác đóng phim và hiện đang bí mật qua lại với nhau. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng việc 2 ngôi sao xuất hiện ở Hawaii mới đây chỉ là 1 sự trùng hợp, chưa đủ cơ sở để khẳng định cặp đôi màn ảnh đang hẹn hò bí mật.





Jung Hae In được cho là đã tới Hawaii tận hưởng chuyến du lịch cùng người thân mới đây

Em dâu Jung So Min đăng lên story đoạn clip về chuyến du lịch ở Hawaii bên các thành viên trong gia đình

Mối quan hệ giữa Jung Hae In - Jung So Min hiện gây xôn xao mạng xã hội

Cách đây khoảng 1 tháng, tin đồn hẹn hò của Jung Hae In - Jung So Min từng rộ lên và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả khắp châu Á. Nghi vấn tình ái xuất phát từ 2 bức ảnh do Yoon Ji On đăng tải lên trang Instagram cá nhân vào hôm 25/12 năm ngoái. Trong ảnh, 2 cặp đôi màn ảnh Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On tận hưởng buổi đi chơi vui vẻ ở 1 phòng trưng bày nghệ thuật nhân dịp Giáng sinh. Qua đây, tờ Koreaboo đặt ra nghi vấn Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On đã tận hưởng buổi hẹn hò đôi ấm cúng ở triển lãm.

Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On đón Giáng sinh cùng nhau ở 1 phòng trưng bày nghệ thuật

Còn nhớ nghi vấn hẹn hò của Jung Hae In - Jung So Min lần đầu xuất hiện hồi tháng 9 năm ngoái sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin 2 ngôi sao sẽ đến Bali, Indonesia để chụp ảnh đôi cho 1 tạp chí thời trang. Bộ phim Love Next Door tuy nhận được phản ứng bùng nổ ở nhiều nước châu Á nhưng lại đạt mức rating bình thường ở Hàn (khoảng 4-6%). 1 nhân vật trong ngành giải trí cho biết, với rating có phần đáng thất vọng như vậy, việc Jung Hae In - Jung So Min lên lịch chụp ảnh đôi ở nước ngoài là điều bất thường, vì đây không phải là 1 phần của kỳ nghỉ thường. Chi tiết này làm dấy lên đồn đoán cặp đôi mượn chuyện công để hẹn hò riêng. Sau đó, mỹ nhân họ Jung đã có động thái phủ nhận tin đồn tình ái liên quan tới cô và Jung Hae In.

Jung So Min lên tiếng bác bỏ tin hẹn hò Jung Hae In hồi tháng 10 năm ngoái

