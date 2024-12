2 bức ảnh khiến Jung Hae In - Jung So Min (Love Next Door) và 1 cặp sao lộ chuyện hẹn hò?

Sáng 27/12, tờ Koreaboo đưa tin Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On (cặp đôi phụ của Love Next Door) vừa đồng loạt dính nghi vấn hẹn hò. Tin đồn xuất phát từ 2 bức ảnh do Yoon Ji On đăng tải lên trang Instagram cá nhân vào hôm 25/12. Trong ảnh, 2 cặp đôi màn ảnh Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On tận hưởng buổi đi chơi vui vẻ ở 1 phòng trưng bày nghệ thuật nhân dịp Giáng sinh.

Bài đăng của nam diễn viên họ Yoon nhanh chóng thu hút tới 400 ngàn lượt like cùng hàng ngàn lượt bình luận trong thời gian ngắn. Dưới bài đăng, hàng loạt cư dân mạng tỏ ra vô cùng phấn khích, đồng loạt cho rằng 4 nghệ sĩ mới tận hưởng buổi hẹn hò đôi hạnh phúc, ấm áp trong đêm Giáng sinh. Từ đây, tin đồn Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On “phim giả tình thật”, nảy sinh tình cảm dành cho nhau sau khi Love Next Door đóng máy đã lan rộng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Đến nay, đại diện của 4 diễn viên vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn tình cảm.

Jung Hae In - Jung So Min và Kim Ji Eun - Yoon Ji On đón Giáng sinh cùng nhau ở 1 phòng trưng bày nghệ thuật

Hình ảnh do nam diễn viên Yoon Ji On chia sẻ khiến tận 2 cặp đôi màn ảnh dính nghi vấn “phim giả tình thật”

Dưới bài đăng của nam nghệ sĩ họ Yoon, khán giả đồng loạt đặt ra nghi vấn 4 diễn viên hẹn hò đôi ở phòng trưng bày

Jung Hae In - Jung So Min nhận được vô vàn tình cảm của khán giả khắp châu Á sau màn hợp tác ăn ý ở tác phẩm Love Next Door

Cặp đôi phụ Kim Ji Eun - Yoon Ji On của Love Next Door cũng được khán giả châu Á “đẩy thuyền” nhiệt tình

Nghi vấn hẹn hò của Jung Hae In - Jung So Min từng rộ lên hồi tháng 9 sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin 2 ngôi sao sẽ đến Bali, Indonesia để chụp ảnh đôi cho 1 tạp chí thời trang. Bộ phim Love Next Door tuy nhận được phản ứng bùng nổ ở nhiều nước châu Á nhưng lại đạt mức rating bình thường ở Hàn (khoảng 4-6%). 1 nhân vật trong ngành giải trí cho biết, với rating có phần đáng thất vọng như vậy, việc Jung Hae In - Jung So Min lên lịch chụp ảnh đôi ở nước ngoài là điều bất thường, vì đây không phải là 1 phần của kỳ nghỉ thường. Chi tiết này làm dấy lên đồn đoán cặp đôi mượn chuyện công để hẹn hò riêng.

Tin đồn hẹn hò của Jung Hae In và Jung So Min lần đầu xuất hiện cách đây khoảng 3 tháng

Phải tới đầu tháng 10, Jung Hae In - Jung So Min mới chính thức lên tiếng về nghi vấn tình ái. Jung Hae In từ chối trả lời: “Tôi sẽ không bình luận vì tôi lo rằng bất cứ điều gì mình nói có thể bị bóp méo thành 1 bài báo”. Về phần Jung So Min, cô cho rằng những tin đồn hẹn hò là sự công nhận của khán giả dành cho “phản ứng hóa học” giữa 2 diễn viên: “Tôi là người luôn coi trọng việc hòa hợp với các bạn diễn của mình, và tôi luôn cố gắng hòa hợp với họ nhiều nhất có thể. Tôi tin rằng điều đó giúp ích cho câu chuyện và mạch phim. Tôi rất biết ơn vì anh Hae In đã làm như vậy và tôi nghĩ điều đó đã giúp làm nổi bật ‘phản ứng hóa học’ của chúng tôi. Ngay cả sau khi tin đồn hẹn hò xuất hiện, chúng tôi vẫn không trở nên khó xử với nhau. Điều quan trọng là tôi và anh ấy cùng nhau tạo nên bộ phim”.

Câu trả lời của mỹ nhân họ Jung khiến nhiều khán giả hụt hẫng vì cô ngầm phủ nhận chuyện hẹn hò với Jung Hae In, cho biết đó chỉ là “phản ứng hóa học” trên phim. Tuy nhiên vẫn có nhiều fan không ngừng “đẩy thuyền” cặp đôi màn ảnh, hy vọng họ sẽ thật sự nên duyên ngoài đời.

Jung So Min ngầm bác bỏ tin hẹn hò Jung Hae In cách đây 2 tháng

Nguồn: Koreaboo