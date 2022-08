Johnny Depp có thể sẽ trở lại với phim Fantastic Beasts

Mikkelsen đã thay thế Depp vào vai Gellert Grindelwald trong Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore vào năm 2020 sau khi Depp buộc phải nghỉ việc khi thua trong một phiên tòa trước đó của Tòa án tối cao về tội phỉ báng với The Sun - do tờ báo mô tả anh ta là "kẻ đánh vợ".

Depp trong vai Gellert Grindelwald trong phim "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" năm 2018. (Ảnh: Warner Bros)

Phát biểu tại Liên hoan phim Sarajevo, như Deadline đưa tin, Mikkelsen ca ngợi Depp là một "diễn viên tuyệt vời" và nói rằng việc đảm nhận vai diễn từ ngôi sao này là "rất đáng sợ".



Nam diễn viên Đan Mạch Mikkelsen đã thành danh khi đóng vai các nhân vật phản diện bao gồm Le Chiffre trong phim "James Bond Casino Royale" năm 2006, Kaecilius trong phim "Marvel Doctor Strange" và Hannibal Lecter trong phim truyền hình "Hannibal".

Mikkelsen nói: "Rõ ràng, tốt, bây giờ đường đi đã thay đổi - anh ấy đã thắng kiện, trước tòa - vậy hãy xem anh ấy có quay lại không. Anh ấy có thể không".

Mikkelsen trong "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" năm 2022. (Ảnh: Warner Bros)

"Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Johnny" - nam diễn viên nói tiếp - "Tôi nghĩ anh ấy là một diễn viên tuyệt vời, tôi nghĩ anh ấy đã làm một công việc tuyệt vời".

Cũng trong cuộc trò chuyện, Mikkelsen khẳng định mình không thể sao chép Johnny Depp bởi vì điều đó sẽ là "sự tự sát sáng tạo".

"Vì vậy, chúng tôi phải nghĩ ra một thứ gì đó khác, một thứ gì đó là của tôi, và xây dựng một cầu nối giữa anh ấy và tôi. Vì vậy, vâng, điều đó thật đáng sợ" - Mikkelsen nói tiếp - "Người hâm mộ của anh ấy rất, rất ngọt ngào, nhưng họ cũng rất cứng đầu. Tôi không tương tác quá nhiều với họ, nhưng tôi có thể hiểu tại sao trái tim họ tan nát".

Vào tháng 6, một tòa án đã đưa ra phán quyết rằng bài báo năm 2018 mà Heard viết cho The Washington Post về những trải nghiệm bị cáo buộc của cô khi là một nạn nhân bị lạm dụng gia đình là phỉ báng Depp. Bồi thẩm đoàn gồm 5 người đàn ông và 2 phụ nữ đã nhất trí đưa ra phán quyết, nói rằng Depp đã chứng minh được tất cả các yếu tố của tội phỉ báng.

Họ cũng nhận thấy phần lớn các cáo buộc của Heard là sai và cảm thấy chúng mang hàm ý phỉ báng. Vì thế, Depp, người đã kiện Heard 50 triệu USD được bồi thường thiệt hại 10,35 triệu USD.

Trong quá trình xét xử, tòa án cho biết Depp đã mất cơ hội làm việc và các vai diễn nổi tiếng bao gồm Jack Sparrow trong bộ phim Pirates Of The Caribbean phần 6 sau những cáo buộc.

Đầu tháng này, Depp đã tiết lộ vai diễn chính đầu tiên của mình kể từ khi rời Fantastic Beasts. Anh đóng vai Vua Louis XV trong "Jeanne Du Barry" do nhà làm phim người Pháp Maiwenn đạo diễn. Bộ phim cổ trang có khả năng sẽ ra mắt vào mùa hè năm 2023.

Depp cũng sẽ đạo diễn bộ phim điện ảnh đầu tiên sau 25 năm với Modi, kể về họa sĩ và nhà điêu khắc người Ý Amedeo Modigliani. Anh sẽ đồng sản xuất bộ phim cùng với Al Pacino.