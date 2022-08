“Ảnh hậu Cannes” Jeon Do Yeon ở tuổi 50: Táo bạo trên màn ảnh, bình lặng trong hôn nhân

Từ nữ phụ bên cạnh cố diễn viên Choi Jin Sil, Jeon Do Yeon đã vươn lên hàng ngôi sao hạng A quyền lực nhất nhì điện ảnh Hàn.

Bom tấn Hạ cánh khẩn cấp của Hàn Quốc hiện đang "làm mưa làm gió" thống trị các phòng chiếu trên khắp Việt Nam. Không chỉ vậy, Hạ cánh khẩn cấp đã trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay (không tính doanh thu sneakshow) tại Việt Nam.

Trong khi công chúng Việt Nam vẫn đang "đứng ngồi không yên" trước những tình tiết gay cấn trong phim thì không ít người cũng vô cùng tò mò về dàn diễn viên khủng xuất hiện ở bom tấn này. Ngoài Lee Byung Hun, Song Kang Ho, Kim Nam Gil thì công chúng cũng chứng kiến sự tái xuất màn ảnh rộng của "Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon.

Trong lần trở lại này, Jeon Do Yeon vào vai Bộ trưởng Kim Sook Hee - người phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu. Cô tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Từ nhân vật phụ đứng sau cố diễn viên Choi Jin Sil

Sinh năm 1973, Jeon Do Yeon là một trong những ngôi sao hạng A đầy quyền lực của điện ảnh Hàn Quốc nhờ vô số các giải thưởng lớn nhỏ.

Jeon Do Yeon bắt đầu bước chân vào ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ năm 17 tuổi. Thế nhưng thời điểm ấy, người đẹp chỉ thường được xuất hiện trong các vai diễn nhỏ trên phim truyền hình. Jeon Do Yeon từng xuất hiện với một vai diễn nhỏ bên cạnh cố diễn viên Choi Jin Sil trong bộ phim Ước mơ vươn tới một ngôi sao.

Nếu như khi ấy, cố diễn viên Choi Jin Sil đã là một diễn viên có tên tuổi được săn đón, thì Jeon Do Yeon vẫn khá kém tiếng. Chính vì vậy, dù diễn xuất ổn nhưng Jeon Do Yeon vẫn không thể nổi tiếng bằng những mỹ nhân cùng thời như Go Hyun Jung hay Kang San Mi.

Tới năm 1997, sau khi quyết định lấn sân sang mảng điện ảnh, Jeon Do Yeon mới có cơ hội vụt sáng với tác phẩm The Contact. Thành công của tác phẩm này đã giúp cho tên tuổi của Jeon Do Yeon lên "như diều gặp gió". Tác phẩm này còn mang về cho Jeon Do Yeon giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Rồng Xanh và Daejong năm 1997.

Từ đây, truyền thông và công chúng đã đặt cho Jeon Do Yeon danh xưng "tắc kè hoa" của điện ảnh Hàn. Bởi lẽ, cô đã có sự biến hóa cực kỳ đa dạng ở từng phân đoạn trong phim. Nhờ vậy, Jeon Do Yeon cũng bước vào hàng ngũ những ngôi sao hạng A nổi đình đám khi ấy.

Sau này, Jeon Do Yeon cũng có được vô số thành công trong các tác phẩm điện ảnh như: My Mother, The Mermaid... Bên cạnh những sự thành công ấy, công chúng cũng đặt cho Jeon Do Yeon danh xưng "Nữ hoàng cảnh nóng" khi thường xuyên diễn những phân cảnh cực kỳ táo bạo và nóng bỏng trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

Ngoài ra, tác phẩm gây chú ý khác của Jeon Do Yeon chính là Secret Sunshine. Với vai diễn bà mẹ đơn thân, nữ diễn viên đã đem về cho mình hàng loạt giải thưởng danh giá từ trong nước ra quốc tế.

Tại LHP Cannes năm 2007, Jeon Do Yeon đã trở thành gương mặt diễn viên châu Á hiếm hoi và đầu tiên của Hàn Quốc nhận giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP danh giá này. Cũng từ đó, công chúng luôn gọi Jeon Do Yeon là "Ảnh hậu Cannes".





Cuộc hôn nhân bình lặng bên chồng doanh nhân

Táo bạo và gợi cảm là thế trên màn ảnh rộng, nhưng cuộc sống ngoài đời của Jeon Do Yeon lại vô cùng bình lặng, kín tiếng. Nhiều người còn cho rằng, đóng cảnh nóng nhiều như vậy, chắc hẳn ngoài đời cũng chẳng có người đàn ông nào chịu được Jeon Do Yeon. Bởi lẽ, ai mà thích thú được khi bạn gái liên tục khoe thân hay đóng những cảnh mặn nồng bên người đàn ông khác.

Jeon Do Yeon tổ chức đám cưới kín đáo và không cung cấp thông tin về ông xã.

Thế nhưng tất cả chỉ là sự bàn tán từ dư luận. Thực tế, ngoài đời Jeon Do Yeon lại may mắn có được một người đàn ông luôn hiểu và ủng hộ cô phát triển sự nghiệp. Không ai khác, đó chính là người chồng doanh nhân của nữ diễn viên.

Vào tháng 3/2007, Jeon Do Yeon bất ngờ tuyên bố kết hôn với một doanh nhân người Mỹ gốc Hàn họ Kang. Để giữ sự riêng tư cho chồng nên Jeon Do Yeon không chia sẻ thêm bất cứ thông tin nào về anh. Một nguồn tin tiết lộ rằng, chồng Jeon Do Yeon là một doanh nhân, thành viên Ban trị sự trong CLB đua xe ngôi sao Hàn Quốc.

Sau khi kết hôn, Jeon Do Yeon cũng vô cùng kín tiếng. 1 năm sau hôn lễ, Jeon Do Yeon cùng chồng chính thức lên chức cha mẹ khi nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng. Dù kín tiếng trong hôn nhân, nhưng cũng thỉnh thoảng, truyền thông sẽ bắt gặp hình ảnh Jeon Do Yeon để mặt mộc cùng ông xã đi dạo phố, ăn uống.

Về sự nghiệp diễn xuất, chồng Jeon Do Yeon được cho là không hề can thiệp vào việc vợ nhận kịch bản có cảnh nóng. Điều này cũng góp phần giúp cho sự nghiệp của nữ diễn viên ngày càng lên một tầm cao mới.

Ảnh: Naver