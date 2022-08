Giấc Mơ Của Mẹ tập 20: Diễm My 9x bị mẹ cấm yêu đương, Nhan Phúc Vinh lại bênh vực mới tài

Sau khi phát hiện chuyện My (Diễm My 9x) thân thiết một cách lạ lùng với Khang (Quốc Anh), bà Thanh (NSND Hồng Vân) đã nói chuyện nghiêm túc với con gái ngay đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 20 (xem tại ĐÂY). Bà sợ My đi vào vết xe đổ của mình, gặp phải một người chồng giống bố rồi lại phải gánh vác cả gia đình chồng. Bà thậm chí còn khẳng định nếu được chọn lại thì sẽ không lấy bố của My. Chuyện này vô tình bị ông Quốc (NS Hữu Châu) nghe được. Sau đó, bà Thanh lại phải dỗ dành, vỗ về ông Quốc, có thể thấy dù nói với con gái như vậy nhưng bà vẫn rất yêu chồng mình.

Trong khi bà Thanh phản đối thì Minh (Nhan Phúc Vinh) lại bất ngờ ủng hộ em gái quen biết Khang. Điều này khiến My vô cùng ngỡ ngàng. Cô không biết rằng Khang vốn là công tử nhà giàu và Minh đang muốn tiếp cận người này.

My buồn bực chuyện mẹ nói, tâm tư hiện rõ trên mặt đến độ bị bà Hồng phát hiện và hỏi thăm. Sau đó My đã kể chuyện về Khang cho bà Hồng nghe mà không biết rằng Khang chính là con trai bà Hồng.

Tập 20 cũng có một chuyện động trời xảy ra khi Linh đã chủ quan để cho Hùng - kẻ thù của Minh vào phòng, sau đó là phát hiện ra mật mã két sắt. Ngay ngày hôm sau, mọi tài liệu về vụ kiện nghìn tỷ của công ty Minh đã không cánh mà bay, Minh cũng phát hiện ra Linh không phải người mà nhân tình giới thiệu tới làm việc.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

https://kenh14.vn/giac-mo-cua-me-tap-20-diem-my-9x-bi-me-cam-yeu-duong-nhan-phuc-vinh-lai-benh-vuc-moi-tai-2022081621182868.chn