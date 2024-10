Joe Jonas tránh nhắc tên Sean "Diddy" Combs trong bài hát

Trong buổi hòa nhạc Jonas Brothers tại Paris (Pháp), Joe Jonas đã biểu diễn bản hit Cake by the Ocean từ nhóm phụ DNCE của mình. Tuy nhiên, người hâm mộ tinh ý nhận ra rằng nam ca sĩ đã thay thế lời bài hát nhắc về Sean "Diddy" Combs trước bê bối tình dục của ông trùm hip hop này.



Cụ thể, câu hát gốc là "I'll be Diddy, you'll be Naomi" (dịch: Anh sẽ là Diddy, em sẽ là Naomi). Nhưng trong buổi concert vừa qua, nam ca sĩ đã viết lại lời: "I'll be watching you be Naomi" (dịch: Anh sẽ nhìn em trở thành Naomi). Câu hát này ban đầu ám chỉ đến mối quan hệ được đồn đoán của ông trùm khét tiếng với siêu mẫu Naomi Campbell vào đầu những năm 2000.

Joe Jonas không phải nghệ sĩ duy nhất sửa lời bài hát của mình trước những cáo buộc chống lại Diddy. Vào tháng 4, Kesha cũng sửa lời ca khúc Tik Tok của mình có nhắc tới Diddy. Tuy nhiên, thay vì né tránh cái tên này, nữ ca sĩ thể hiện rõ thái độ bực tức và giận dữ đối với nam rapper trong ca khúc mới. Ngôi sao cũng tiết lộ sẽ thực hiện việc thay đổi lời vĩnh viễn trong ca khúc của mình trong tương lai.

Sean "Diddy" Combs bị buộc tội lạm dụng, đe doạ, ép buộc phụ nữ cùng nhiều người khác tham gia vào hoạt động buôn bán tình dục, lao động cưỡng bức, bắt cóc, cản trở công lý cùng nhiều tội danh khác. Hiện đã có thêm 120 nạn nhân lên tiếng, tuyên bố bị lạm dụng tình dục, trong đó có 25 trẻ vị thành niên và 1 bé trai 9 tuổi. Nam rapper vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định sẽ chứng minh sự trong sạch của mình tại tòa án.