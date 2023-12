JN.1 là biến thể chủ đạo của virus SARS-CoV-2 ở Mỹ

Các ca nhiễm JN.1 chiếm tới hơn 44% tổng số ca nhiễm mới ở Mỹ trong bối cảnh biến thể này tiếp tục lan nhanh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện chưa có kết luận cuối cùng về việc liệu biến thể này lây lan nhanh hơn các biến thể khác hay biến thể này có khả năng tránh được hệ miễn dịch của con người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, các loại vaccine mới cập nhật và các biện pháp xét nghiệm và điều trị hiện hành vẫn hiệu quả với biến thể JN.1. Do đó, cơ quan này vẫn khuyến cáo người dân tiêm phòng và xét nghiệm khi có các triệu chứng hô hấp.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 19/12 đã phân loại biến thể phụ JN.1 thuộc dòng BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 là “biến thể được quan tâm”. WHO cho biết, JN.1 chiếm khoảng 3% tổng số ca nhiễm virus corona vào đầu tháng 11, nhưng một tháng sau đó trên toàn cầu đã tăng lên 27,1%. WHO dự đoán sự xuất hiện của JN.1 có thể gây ra sự gia tăng số ca mắc bệnh, đặc biệt là ở các quốc gia đang trải qua mùa đông.

Tuy nhiên, dựa trên dữ liệu sẵn có, WHO cũng chỉ ra nguy cơ sức khỏe của cộng đồng do biến thể phụ JN.1 gây ra được đánh giá ở mức thấp. Các loại vaccine hiện có tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc chống lại nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong do JN.1 cũng như các biến thể lưu hành khác của Covid-19.