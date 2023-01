Jisoo tiết lộ gặp sự cố vỡ giọng, Lisa liền khẳng định BLACKPINK đang hát live

Mới đây kênh YouTube của BLACKPINK đã tiếp tục đăng tập 7 của series B.P.M Roll. Tập phát sóng ghi lại hành trình world tour của các cô gái nhà YG tại hai thành phố Dallas - Houston ở tiểu bang Texas. Đáng chú ý, trong phần trò chuyện giữa Jisoo và Lisa, chị cả BLACKPINK đã tiết lộ pha crack (vỡ giọng) khi biểu diễn ca khúc DDU-DU DDU-DU.

Clip tập 7 series B.P.M Roll của BLACKPINK

Cụ thể, khi trò chuyện cùng Lisa, Jisoo đã tiết lộ: "(Tạm dịch) Chị đã bị vỡ giọng khi hát bài DDU-DU DDU-DU vì Jennie đứng quá gần và khiến chị bật cười. Lúc đó mọi người cười rất nhiều. Chị nghĩ mọi người không muốn như vậy".

Ngay sau đó Lisa đã an ủi Jisoo: "(Tạm dịch) Vì chúng ta đang hát live. Điều đó chứng minh rằng chúng ta hát live". Lời chia sẻ của Lisa khiến nhiều người cho rằng cô nàng đang khẳng định BLACKPINK trong loạt concert world tour đều hoàn toàn hát live và ngầm bác bỏ những thông tin cho rằng các cô nàng hát nhép.



Jisoo tiết lộ bị vỡ giọng khi hát DDU-DU DDU-DU vì Jennie

Lisa khẳng định điều này chứng minh tất cả đều đang hát live

Clip pha vỡ giọng của Jisoo khi biểu diễn DDU-DU DDU-DU tại concert BORN PINK (phút 1:55)

Khoảnh khắc trêu đùa của Jennie khiến Jisoo bị gặp sự cố vỡ giọng khi đang live

Trước đó BLACKPINK từng dính nghi vấn hát nhép trong concert world tour BORN PINK nhưng chính những màn biểu diễn đầy nhiệt huyết của các cô gái đã phủ nhận tất cả. Trên mạng xã hội, nhiều clip review của khán giả sau khi xem concert cũng khẳng định không hề có chuyện BLACKPINK hát nhép trên sân khấu.

Trong một đoạn clip được chia sẻ, Jennie từng mắc lỗi hát sai nhịp ca khúc How You Like That nhưng bên dưới phần bình luận, đa số ý kiến cũng đều bênh vực khi cho rằng điều này chứng minh không có chuyện BLACKPINK hát nhép.

Clip Jennie hát sai nhịp khi trình diễn How You Like That