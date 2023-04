Jisoo - Lỗ hổng lớn nhất của BLACKPINK tại Coachella

Ngày 16/4 vừa qua, BLACKPINK đã chính thức tạo nên lịch sử Kpop khi là headliner biểu diễn chính tại lễ hội âm nhạc Coachella. Sau đêm diễn, truyền thông liên tục đưa ra bình luận về sân khấu của 4 cô gái YG. Truyền thông Mỹ dành nhiều lời khen cho màn trình diễn hoành tráng, bùng nổ xứng danh nhóm nhạc nữ toàn cầu. Xét về tổng thể, BLACKPINK đã có bước đầu chinh phục Coachella ở vị trí mới một cách ấn tượng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một số điểm trừ khiến khán giả khó tính "bắt bẻ". Nhất là với chị cả Jisoo, rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh sự thể hiện của cô trên sân khấu quốc tế.

Kỹ năng nhảy yếu hơn hẳn so với các thành viên còn lại

Đến với Coachella 2023, BLACKPINK trang bị kỹ setlist 18 ca khúc được phối mới và thêm thắt nhiều động tác vũ đạo. Ở phần đầu tiên của show diễn, nhóm xuất hiện đầy choáng ngợp trong ánh sáng mờ ảo và giai điệu Pink Venom sôi động. Tạo hình của Jisoo ở set diễn đầu gây tranh cãi, trong outfit màu hồng - đen kết hợp, nhiều chi tiết bèo nhún, hoa khiến cô nàng bị dìm dáng không ít.

Tạo hình khiến Jisoo bị dìm dáng

Dù cả nhóm nhận về nhiều lời khen vì vừa nhảy, vừa hát loạt hit sôi động như How You Like That, Kill This Love, Pretty Savage... thì Jisoo là thành viên bị đánh giá mờ nhạt nhất. Vũ đạo Jisoo thực hiện đều chỉ dừng ở mức đúng động tác, về độ nhanh và vững không thể so với main dancer Lisa hay Rosé, người được đánh giá có chuyển động cơ thể đẹp. Kết hợp cùng nhóm, Jisoo dường như không thể bật lên khi nói về kỹ năng trình diễn.

Jisoo nhảy đúng động tác, nhưng về độ nhanh và vững không thể so với Lisa hay Rosé

Kỹ năng nhảy bị bàn tán của Jisoo

Riêng sân khấu cá nhân, Jisoo trở thành tâm điểm bàn luận với netizen xứ Trung. Không ít người theo dõi Coachella tỏ ra thất vọng vì màn thể hiện của chị cả BLACKPINK. Mang ca khúc Flower mới toanh đi "đánh xứ người", Jisoo đã không thể hoàn toàn thuyết phục người xem. Được trang điểm, tạo hình rực rỡ, cầu kì, thứ duy nhất giúp Jisoo toả sáng là nhan sắc. Cnet nhận xét Jisoo nhảy đơ, cứng, không có tính thẩm mỹ dù vũ đạo Flower là đơn giản nhất trong 4 màn solo.

Cnet nhận xét Jisoo nhảy đơ, cứng, không có tính thẩm mỹ dù vũ đạo Flower là đơn giản nhất trong 4 màn solo

Phản ứng của Cnet (nguồn dịch: Sạp Báo Hoa Ngữ)

- Chuyển động cơ thể cứng nhắc, màn thể hiện trên sân khấu không có tính thẩm mĩ. Không tìm được idol thứ hai như này.

- Thích hợp đứng im chụp ảnh, nhảy hầu như không di chuyển.

- Vũ đạo này là không luyện tập chút nào luôn.

- Trình độ này, tôi lên thay cũng được.

- Không có các dancer bên cạnh, cô ấy làm được gì?

- Nhảy như vậy, thực lực như vậy mà không sợ bị mắng sao?

Solo lộ khuyết điểm giọng hát, hạn chế tiếng Anh ít giao lưu

Một vấn đề luôn khiến Jisoo thu về ý kiến trái chiều chính là giọng hát live. Nếu 4 năm trước, khi chỉ có một mình Jennie là thành viên có sân khấu cá nhân tại Coachella khiến dân tình ngưỡng mộ vì giọng nội lực, năng lượng tràn đầy thì hiện tại, BLACKPINK đã có đủ 4 màn solo. Đặt lên bàn cân, nếu 3 cô em đều thể hiện được thế mạnh riêng về rap, hát, nhảy thì Jisoo là người kém thu hút nhất. Nhìn chung, cô nàng đảm bảo được phần nhìn mãn nhãn với visual hút mắt, sân khấu set up cầu kì cùng dàn vũ công hùng hậu. Nhưng trên phương diện cá nhân, ngoài kỹ năng nhảy gây tranh cãi thì giọng hát của Jisoo cũng bị đánh giá thấp.



Sân khấu solo của Jisoo tại Coachella là màn thể hiện kém thu hút nhất trong 4 thành viên

Jisoo có màu giọng husky độc đáo, hút mic, nhưng điểm trừ của cô là không thể lên nốt cao và cũng không thể xuống nốt quá thấp. Trong đội hình BLACKPINK, Jisoo không có quá nhiều line hát. Đến khi quảng bá cá nhân, khuyết điểm này mới dễ dàng lộ ra. Trong phần trình diễn Flower, việc vừa nhảy vừa hát khiến Jisoo khó tập trung kiểm soát giọng hát của mình. Ở cuối ca khúc, lúc phải lên highnote và đổi cách xử lý, Jisoo chưa thể hiện được điểm mạnh của bản phối, đôi lúc bị hụt hơi.

Nhan sắc là điểm cộng lớn nhất của Jisoo

Vì hạn chế tiếng Anh, Jisoo ít khi nói chuyện, giao lưu cùng khán giả Coachella. Hơn 125 nghìn người tham gia set diễn của BLACKPINK không chỉ có BLINK mà còn là fan của các nghệ sĩ khác hay đơn giản là người đi chơi hội, do đó các cô gái cần trò chuyện bằng tiếng Anh để kết nối khán giả. Hậu đêm diễn, Jennie và Rosé là 2 cái tên viral nhất bởi những màn đối đáp duyên dáng, khuấy động không khí, hay như Lisa có những câu nói trở thành yếu tố bổ trợ đẩy cảm xúc lên cao cho tiết mục solo thì Jisoo chỉ giao lưu bằng ánh mắt và nụ cười.

Jisoo ít khi giao lưu cùng khán giả Coachella, hai thành viên nổi bật là Jennie và Rosé

BLACKPINK chào khán giả kết thúc show

Với những nhóm nhạc có định hướng quốc tế, tiếng Anh là một yếu tố cần thiết. Trong một chương trình mới đây, Jisoo chia sẻ cô có thể nghe hiểu tiếng Anh nhưng khi cần phải nói, nữ idol sẽ để cho người giỏi hơn làm việc đó. Điều này khiến cô khó kết nối với khán giả quốc tế. Sau sân khấu Coachella 2023 tuần đầu tiên, nhiều khán giả đặt câu hỏi, liệu Jisoo có phải mảnh ghép kém nổi bật nhất của BLACKPINK?