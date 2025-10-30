Jisoo (BLACKPINK) "quay xe" quá khét

Jisoo (BLACKPINK) từ lâu đã nổi bật không chỉ nhờ nhan sắc xinh đẹp, mà còn bởi tài năng cùng sức ảnh hưởng trong làng giải trí Hàn. Sau khi ra mắt hoạt động solo và thành lập công ty riêng, cô được xem là một trong những "phú bà ngầm" của Kbiz.

Mới đây, người hâm mộ được phen bất ngờ với màn quay xe đầy thú vị của Jisoo. Tại đêm diễn world tour ở Thái Lan, khi giao lưu bằng tiếng Thái, cô nàng đã viral với câu nói "mai mee tăng kha" (tạm dịch: tôi không có tiền) - một trong những câu tiếng Thái mà Jisoo đặc biệt yêu thích. Thế nhưng chỉ vài ngày sau, Jisoo liền nhanh chóng tậu một căn penthouse gần 900 tỷ tại Seoul, khiến fan "hoa mắt chóng mặt" trước sự đầu tư táo bạo của cô.

Jisoo hôm trước vừa dõng dạc tuyên bố "tôi không có tiền"...

...hôm sau liền quay xe khét lẹt, nhanh chóng tậu luôn bất động sản trị giá chục tỷ won

Penthouse mới của Jisoo tọa lạc tại Gangnam, Seoul, thuộc khu phức hợp L'ARBRE 27 - nơi được xem là "thiên đường" của giới siêu giàu Hàn Quốc. Các cư dân tại đây đều là những nhân vật quyền lực và giàu có, trong đó có cả chủ tịch HYBE, Bang Si Hyuk.

L'ARBRE 27 chỉ gồm 27 căn biệt thự, mỗi căn được thiết kế để tối ưu hóa sự riêng tư và tiện nghi cao cấp. Toàn bộ các căn đã bán hết, chứng minh sức hút mạnh mẽ của bất động sản hạng sang tại một trong những khu vực danh giá bậc nhất Seoul. Việc Jisoo sở hữu một căn tại đây càng khẳng định mức độ quan tâm và đầu tư của giới thượng lưu vào những dự án biệt thự cao cấp.

Giá bán của các căn biệt thự tại L'ARBRE 27 cũng khiến nhiều người chú ý. Một số penthouse có giá khoảng 45 tỷ KRW (tương đương khoảng 855 tỷ đồng), trở thành những căn biệt thự đắt đỏ nhất Gangnam, trong khi các căn thường dao động xung quanh 20 tỷ KRW (khoảng 380 tỷ đồng). Khu phức hợp hiện vẫn đang xây dựng, gồm hai tòa nhà với năm tầng hầm và bảy tầng nổi, dự kiến hoàn thiện trước khi các cư dân chuyển đến.

Một số hình ảnh về không gian sống đẳng cấp trong khu phức hợp L'ARBRE 27

Màn quay xe hài hước và quyết định chi tiền mạnh tay của Jisoo đã khiến dân tình không khỏi trầm trồ. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và danh tiếng ngày càng vang xa, chẳng mấy khó hiểu khi cô nàng sở hữu khả năng tài chính dư dả và sẵn sàng đầu tư vào những tài sản xa xỉ. Một số bình luận của CĐM: - Điều quan trọng là mua xong căn này Jisoo vẫn còn đầy tiền - Cô ấy là thành viên BLACKPINK mà, ghen tị quá - Tôi cũng muốn được sống ở đây - Quá xịn, đẳng cấp thực sự - Nhà đẹp không điểm nào chê - Đẹp, giàu, giỏi là có thật.











