Jennifer Lawrence cảm thấy "như người ngoài hành tinh" khi mới làm mẹ

Jennifer Lawrence cùng ê-kíp phim "Die, My Love" hiện đang có mặt tại LHP Cannes lần thứ 78 và tham gia các hoạt đông truyền thông, gặp gỡ báo chí để quảng bá cho bộ phim này. Bộ phim "Die, My Love" của đạo diễn Ramsay lấy bối cảnh ở vùng nông thôn nước Mỹ và xoay quanh nhân vật do Jennifer Lawrence đảm nhận - một người phụ nữ vừa sinh con và chìm đắm trong cơn hoảng loạn về tinh thần. Nhân vật Grace của Lawrence trong phim đã bị bỏ lại một mình để chăm sóc đứa con mới sinh trong một ngôi nhà tồi tàn ở khu rừng xa xôi của Montana trong khi chồng cô là Jackson (Robert Pattinson thủ vai) đi làm. Trong khi đó, chồng cô (do Robert Pattinson đảm nhận) dường như không hề hay biết về những gì vợ mình đang trải qua. "Die, My Love" cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Ramsay tại Croisette sau khi trình chiếu bộ phim kinh dị "You Were Never Really Here" vào năm 2017 (phim có sự tham gia của Joaquin Phoenix) và giành giải Kịch bản hay nhất thời điểm đó.

Đánh giá "Die, My Love", đặc biệt là phần thể hiện của Jennifer Lawrence, giới phê bình cho rằng cô đã xuất sắc trong việc nghiên cứu về một người phụ nữ đang trong cơn suy sụp. Khi thảo luận về vai diễn của mình trong phim, Jennifer Lawrence cho biết cô đã cảm thấy "cực kỳ cô lập" vào thời kỳ hậu sản, sau khi sinh con.

Nói trong cuộc họp báo vào đêm trước buổi ra mắt bộ phim tại liên hoan phim Cannes, Jennifer cho biết: "Là một người mẹ, thật sự rất khó để tách biệt những gì tôi sẽ làm với những gì cô ấy sẽ làm. Và điều đó thật đau lòng".

Jennifer Lawrence tham gia gặp gỡ truyền thông tại LHP Cannes lần thứ 78. (Ảnh: AP)

Jennifer đã sinh đứa con đầu lòng vào năm 2022 và đang mang thai đứa con thứ hai được năm tháng khi bộ phim "Die, My Love" bắt đầu quay vào năm 2024, cho biết: "Thực sự không có gì giống như thời kỳ hậu sản… Nó cực kỳ cô lập. Sự thật là sự lo lắng tột độ và trầm cảm tột độ đang cô lập bất kể bạn ở đâu. Bạn cảm thấy như mình là một người ngoài hành tinh vậy".

"Die, My Love" dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Argentina Ariana Harwicz. Đây là bộ phim thứ hai của Ramsay khám phá những mặt tối của thiên chức làm mẹ, sau bộ phim được giới phê bình đánh giá cao năm 2011 là "We Need to Talk about Kevin", dựa trên tiểu thuyết của Lionel Shriver.

Trong khi đó, Robert Pattinson đã trở thành một ông bố vào năm 2024, cho biết anh thường bị thu hút bởi những nhân vật thô lỗ hơn Jackson, nhưng những đấu tranh của nhân vật này khi đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần của vợ đã tác động lớn đến anh.

Jennifer Lawrence và Robert Pattinson tại LHP Cannes lần thứ 78. (Ảnh: AP)

"Đặc biệt là sau khi người vợ sinh con, khi bạn cố gắng đối phó với sự cô lập của cô ấy và cố gắng tìm ra trái tim và vai trò của mình trong mối quan hệ này, thì điều đó vô cùng khó khăn" - Robert Pattinson chia sẻ tại Cannes - "Anh ấy không phải là chuyên gia sức khỏe tâm thần. Anh ấy chỉ hy vọng rằng mối quan hệ sẽ trở lại như trước".

Trái ngược với nỗi kinh hoàng khi làm mẹ trong thời kỳ đầu được miêu tả trong phim, Jennifer Lawrence khẳng định việc có con đã giúp cô trở thành một diễn viên giỏi hơn. Cô nói: "Tôi không biết rằng mình có thể cảm nhận được nhiều đến vậy. Công việc của tôi liên quan rất nhiều đến cảm xúc… và chúng đã thay đổi tôi về mặt sáng tạo. Tôi thực sự khuyên bạn nên có con nếu bạn muốn trở thành diễn viên".

Theo thông tin từ trang Variety vào ngày 19/5, Mubi đã mua bản quyền đối với phim "Die My Love" của Lynne Ramsay tại Hoa Kỳ và nhiều khu vực khác trong một thỏa thuận trị giá tổng cộng 24 triệu USD. Bộ phim có sự tham gia của 2 ngôi sao Jennifer Lawrence và Robert Pattinson. Phim này đã được công chiếu tại LHP Cannes lần thứ 78 vào tối thứ Bảy (giờ địa phương) và nhận được tràng pháo tay kéo dài 6 phút.