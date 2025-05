Kế hoạch trăm năm của Tom Cruise

Theo The Hollywood Reporter, hai năm trước Tom Cruise từng cho biết, được truyền cảm hứng từ sự nghiệp của Harrison Ford ở tuổi 80 tuổi và mong muốn cũng theo đuổi việc đóng phim một cách đầy nhiệt huyết như vậy. Nhưng ở thời điểm hiện tại, Tom Cruise cho rằng, thực tế là anh sẽ làm phim cho đến những năm 100 tuổi.

“Tôi sẽ không bao giờ dừng lại. Tôi sẽ không bao giờ ngừng đóng phim hành động, phim chính kịch, phim hài. Tôi rất hào hứng", Tom Cruise nói thêm.

Khi ra mắt, Mission: Impossible - The Final Reckoning (Nhiệm vụ bất khả thi: Nghiệm báo cuối cùng) tại New York mới đây, Tom Cruise cũng có những chia sẻ khi nhìn lại chặng đường gần 30 năm của loạt phim hành động, điệp viên đầy kịch tính. Anh cho biết đã và vẫn đang tiếp tục học hỏi được rất nhiều điều về cách kể chuyện, về cuộc sống, về khả năng lãnh đạo và mọi khía cạnh của việc làm phim. "Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể làm những bộ phim và tôi yêu thích điều đó. Tôi chỉ thích làm phim thôi" - nam tài tử 62 tuổi khẳng định.

Tom Cruise (Ảnh: WireImages)

Đạo diễn của Mission: Impossible - The Final Reckoning, Christopher McQuarrie, cũng ca ngợi Tom Cruise là người gan dạ nhất, luôn sẵn sàng đảm nhận những cảnh quay nguy hiểm. Trước đó, nam diễn viên điện ảnh từng 2 lần đoạt giải Oscar Sean Penn từng hết lời khen Tom Cruise với vai diễn trong loạt phim Mission: Impossible, rằng đó là một người theo đuổi sự xuất sắc ở mức độ rất cao. “Một số thể loại phim mà mọi người đánh giá cao hơn những thể loại khác… nhưng đây là một diễn viên rất giỏi, đồng thời cũng là một nghệ sĩ vô cùng phi thường” - Sean Penn khẳng định.

Tom Cruise trong phim Mission: Impossible - The Final Reckoning (Ảnh: Paramount Pictures và Skydance)

Mission: Impossible - The Final Reckoning hiện là bộ phim nhận được sự quan tâm nhiều nhất trong tháng 5. Phim là hồi kết cho cuộc đấu giữa Ethan Hunt (Tom Cruise) cùng các cộng sự với thực thể trí tuệ nhân tạo Entity.

Khi ra mắt ở Liên hoan phim Cannes, Mission: Impossible - The Final Reckoning nhận được tràng vỗ tay kéo dài hơn 7 phút (có thông tin cho là 5 phút), cho thấy sự hưởng ứng nồng nhiệt với siêu phẩm hành động và sức hút từ tên tuổi Tom Cruise. Tuy nhiên theo đánh giá của The Hollywood Reporter, đây là phần phim phức tạp, u tối nhưng có nhiều phân đoạn dài dòng khiến người xem dễ cảm thấy mệt mỏi, thiếu hấp dẫn.