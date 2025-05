Nhan sắc mỹ nhân Cuba nghi hẹn hò Tom Cruise

Tom Cruise và Ana de Armas được phát hiện đi trực thăng cùng nhau ngày 30/4 vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 37 của nữ diễn viên Knives Out. Hình ảnh do TMZ thu thập được cho thấy người đẹp Cuba bước ra khỏi chiếc trực thăng mà tài tử sinh năm 1962 ngồi ở ghế phụ lái. Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, hai ngôi sao dùng bữa tối tại nhà hàng Mexico sang trọng nằm ở khu Marylebone của London (Anh) vào tối cùng ngày. Ảnh: TMZ.