Jennie: "Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của BLACKPINK"

Sự nghiệp của Jennie được định hình rõ từ khi cô gia nhập YG Entertainment năm 14 tuổi, rồi vụt sáng thành một mảnh ghép của BLACKPINK ở tuổi 20. Cùng nhóm, Jennie đã chinh phục những cột mốc đáng nhớ như hai lần khuấy đảo sân khấu Coachella vào năm 2019 và 2023. Tuy nhiên, lịch trình dày đặc đã hạn chế thời gian để Jennie thỏa sức sáng tạo với âm nhạc. Sau khi BLACKPINK tái ký hợp đồng với YG vào năm 2023, Jennie đã quyết định thành lập hãng thu âm riêng OddAtelier và bắt tay vào thực hiện album solo đầu tay, đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng.

"Giải phóng" bản thân trong âm nhạc

Với album solo, Jennie không ngại thử nghiệm những thể loại và phong cách mới lạ, với mong muốn thể hiện một cách trọn vẹn nhất con người thật của mình, Jennie Ruby-Jane. Cô muốn mỗi ca khúc trong album đều mang đậm dấu ấn cá nhân, không gò ép vào bất kỳ khuôn mẫu nào.

Để có được sự tự do sáng tạo, Jennie đã chọn Los Angeles là nơi ghi âm phần lớn album. Cô chia sẻ rằng mình cảm thấy tự do hơn ở LA so với Seoul, nơi mà cô có thể thoải mái đi ăn bất cứ khi nào và ở bất cứ đâu mình muốn. Điều quan trọng nhất, theo Jennie, chính là những người xung quanh. "Tôi đã học được rất nhiều điều từ mọi người ở LA. Đây là một môi trường tuyệt vời, đặc biệt là đối với những người làm trong ngành âm nhạc, để gặp gỡ những người có thể truyền cảm hứng cho bạn", cô giải thích.

"Tôi thực sự muốn thử thách bản thân và trải nghiệm những điều mới mẻ. Ở Seoul, tôi đã quá quen thuộc với một môi trường dễ chịu và điều đó khiến tôi không thoải mái. Tôi nghĩ rằng, 'Không, nếu đây là sự nghiệp của bạn và nếu đây là cuộc sống của bạn, hãy khám phá và học hỏi'. Và tôi cứ tự nhủ như vậy", Jennie tâm sự.

Hành trình yêu thương chính mình

Jennie thừa nhận rằng việc thực hiện album solo là một cuộc chiến cá nhân, khi người duy nhất cô phải "đàm phán" chính là bản thân mình. "Đó là cuộc chiến giữa tôi, giữa tôi và chính con người tôi" , cô chia sẻ, đồng thời giải thích rằng điều đó đã buộc cô phải suy nghĩ sâu sắc hơn về bản thân.

"Càng hiểu rõ bản thân mình, tôi càng cố gắng yêu mình hơn. Đã có một khoảng thời gian trong cuộc đời mà tôi không thể làm được điều đó. Tôi không biết mình là ai, không biết mình đang sống vì điều gì. Đó là một giai đoạn vô định. Nhưng tôi tự hào vì mình đã vượt qua giai đoạn đó và cam kết với bản thân mình", Jennie bộc bạch.

Nhìn lại những áp lực mà mình đã từng đối mặt khi phải gánh trên vai những danh xưng như "K-pop" hay "nhạc pop", Jennie bày tỏ sự tiếc nuối khi đã không thể tận hưởng những khoảnh khắc bối rối và đấu tranh. "Bây giờ khi nhìn lại, tôi chỉ muốn tự nhủ rằng, "Có lẽ hãy cứ tận hưởng một chút, cảm thấy lạc lõng trong cuộc đấu tranh, bởi vì sẽ có lúc bạn thậm chí không có thời gian để nghĩ rằng mình đã lạc lối".

Tình bạn bền chặt của BLACKPINK

Để thể hiện tình cảm gia đình khăng khít, các thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK đã chọn biểu tượng cảm xúc gia đình làm đại diện cho nhóm chat chung của mình. Dù lịch trình bận rộn, họ vẫn cố gắng giữ liên lạc và hỏi han nhau. "Dù chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên, nhưng mọi thứ không khác biệt so với những năm trước vì chúng tôi biết rằng chúng tôi luôn có nhau. Họ chỉ cách tôi một cuộc gọi điện thoại. Và hiện tại, chúng tôi rất tôn trọng không gian riêng của nhau. Nếu có bất cứ điều gì đáng vui mừng, để ăn mừng, thì tất cả chúng tôi đều sẽ cùng nhau chia sẻ".

Jennie nói thêm rằng cô nhớ chuyến lưu diễn cùng nhóm và trân trọng những khoảnh khắc vui vẻ mà họ chia sẻ: "Tôi nhớ các cô gái. Tôi nhớ những chuyến lưu diễn cùng họ. Tôi nhớ những khoảnh khắc ngớ ngẩn của chúng tôi". Jennie tin rằng khi tái hợp, BLACKPINK sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết và mang đến cho người hâm mộ những màn trình diễn ấn tượng nhất.