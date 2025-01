Gil Lê chính thức bị loại trước thềm Chung kết Chị đẹp đạp gió: Minh Hằng sốc, Ngọc Phước tức 1 chuyện!

Tối 11/1, tập 13 chương trình Chị Đẹp Đạp Gió chính thức lên sóng với nhiều diễn biến gay cấn và hấp dẫn. Những tiết mục đến từ đội Tóc Tiên, Mie và Kiều Anh được đánh giá "ngang tài ngang sức", bất phân thắng bại. Tuy nhiên, ở bất kỳ đường đua nào thì cũng phải có ngưởi tiếp tục hành trình và người tiếc nuối nói lời tạm biệt. Trước thềm diễn ra Chung kết, Gil Lê là nhân vật phải dừng chân, đồng diễn với việc mất suất thành đoàn ở Chị đẹp Đạp gió 2024.

Cụ thể, theo luật chơi của chương trình Công diễn 5 sẽ có 2 đội an toàn và 1 đội nguy hiểm, đội nguy hiểm buộc phải có 1 thành viên ra về. Sau những tiết mục mãn nhãn, đội Tóc Tiên an toàn với tổng điểm là 9060 hoa sóng, Kiều Anh cũng an toàn với 8430 điểm hoa sóng. Dù đã cố gắng hết mình nhưng đội trưởng Mie đã thất bại khi về cuối, chênh lệch với độ xếp ở vị trí thứ 2 chỉ 10 điểm (1 bình chọn). Dù không phải là người đứng cuối bảng xếp hạng hoa sóng của 18 chị đẹp nhưng Gil Lê lại là người có điểm thấp nhất đội nên phải nói lời tạm biệt chương trình.

Clip: Dàn chị đẹp hoảng hồn khi người bị loại sau công diễn 5 là Gil Lê

Gil Lê chính là nhân vật phải ra về sau công diễn 5, trước thềm Chung kết

Điểm số của Gil Lê xếp thứ 14/18 nhưng lại thuộc đội không an toàn nên bị loại

Trong khi Hoàng Yến Chibi và Minh Tuyết khó tin đến mức liên tục hỏi lại đồng đội, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng và Dương Hoàng Yến bần thần không tin vào kết quả thì Gil Lê tiết lộ đã chuẩn bị trước tinh thần để đối diện với kết quả. Ngọc Phước tự trách bản thân, tức vì đã không làm tốt hơn, thua 10 điểm khiến đồng đội phải ra về. Minh Tuyết chia sẻ Mie cảm thấy có lỗi vì nữ đội trưởng nghĩ mình làm không tốt nhiệm vụ khiến đội thất bại. Nữ ca sĩ đánh giá Mie đã làm tốt trong khả năng và thương nữ DJ khi dằn vặt bản thân. Hoàng Yến Chibi cảm nhận Gil Lê đang rất buồn nhưng luôn tỏ ra bản thân ổn và cố gắng an ủi mọi người.

Minh Hằng sốc, không tin vào việc Gil Lê bị loại

Ngọc Phước tức, tự giận bản thân vì thua đội về nhì chỉ 1 bình chọn

Dù bị loại Gil Lê cảm thấy may mắn và đúng đắn khi tham gia hành trình Đạp Gió và đồng hành cùng đội Mie. "Cảm xúc cũng khá bình ổn, không phải không buồn hay không bất ngờ. Bước đến Công diễn 5, mình thấy được tổng quan hành trình Đạp Gió, bước vào tâm bão thì mọi thứ có thể thay đổi và xoay chuyển rất nhiều. Mình trân trọng tất cả khoảnh khắc trong hành trình này! Thời gian không ngắn, không dài nhưng rất ý nghĩa đôi với Gil. Các chị lớn, các em, các bạn, mỗi người có tư duy làm nghề khác nhau và những cái lửa trong họ đã tiếp lửa cho Gil rất nhiều. Những lần Gil được ngồi xem mọi người biểu diễn dù chuyên môn, ngành nghề khác nhau nhưng họ có sự thể hiện thú vị và tuyệt vời trên sân khấu Đạp Gió. Những điều này giúp Gil tìm lại lửa trong mình!” - Gil Lê tâm sự sau khi kết thúc hành trình đạp gió.

Gil Lê không khóc, cố giữ bình tĩnh động viên các chị đẹp

Gil Lê từng là cựu thành viên của nhóm nhạc X5. Khi lấn sân sang lĩnh vực MC, Gil giữ vai trò quan trọng trong X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam, Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố, Siêu Tài Năng Nhí... và đặc biệt là cột mốc giành giải Quán quân The Heroes 2022. Gil Lê từng cho ra mắt loạt ca khúc như: Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình...

Gil Lê cho biết việc ghi danh Chị Đẹp Đạp Gió là một bước chuyển mình trong âm nhạc đầy táo bạo, với mong muốn có cơ hội thể hiện khả năng trình diễn của bản thân sau khoảng thời gian chuẩn bị và tập luyện nghiêm túc.

Dù dừng lại trong nuối tiếc nhưng Gil Lê đã có hành trình đẹp ở Chị đẹp Đạp gió