Jennie (BLACKPINK) bị lăng mạ khắp MXH vì tình cũ V (BTS)

Thời gian gần đây, Jennie (BLACKPINK) trở thành nạn nhân của bạo lực mạng. Điều này khiến người hâm mộ lo lắng cho nữ idol. Bất chấp sự lên án của fan, làn sóng công kích, thù ghét Jennie trên MXH vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mới nhất, khi đăng loạt ảnh hậu trường buổi chụp ảnh cho tiệm bánh Nudake mừng Giáng sinh, nữ ca sĩ sinh năm 1996 tiếp tục bị tấn công tiêu cực. Nguyên nhân vì Jennie đã đính ca khúc It's Beginning To Look A Lot Like Christmas của Michael Buble vào bài đăng của mình.

Nhiều cư dân mạng đã để lại những icon với phản ứng vô cùng toxic, cũng như những bình luận lăng mạ Jennie. Họ cho rằng nữ idol đang lợi dụng V (BTS), tạo hint tình ái mập mờ với người được cho là tình cũ của mình để gây chú ý. Vào tháng 12/2022 và tháng 6/2023, V từng phát hành bản cover bài hát nổi tiếng nói trên. Đáng chú ý, thời gian V phát hành bản cover It's Beginning To Look A Lot Like Christmas cũng là thời điểm anh dính nghi vấn có mối quan hệ lãng mạn với Jennie. Sau đó, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ Jennie và cho rằng thần tượng của mình đang bị tấn công vô lý chỉ vì 1 bài hát.

Việc đính bài hát It's Beginning To Look A Lot Like Christmas vào bài đăng mới của mình khiến Jennie dính tranh cãi. Ca khúc này có mối liên hệ với tình cũ V của nữ idol

Rất nhiều người đã để lại bình luận và icon tiêu cực đối với Jennie dưới bài đăng

Theo đó, V và Jennie lộ ảnh hẹn hò vào tháng 5/2022 khi cùng đi du lịch ở đảo Jeju. Tháng 8/2022, nhiều hình ảnh hẹn hò của V và Jennie tiếp tục bị rò rỉ. Theo đó, 1 hacker có tên là Gurumiharibo tuyên bố nắm trong tay nhiều hình ảnh riêng tư của Jennie và thành viên nhóm BTS. Tháng 5/2023, 2 ngôi sao bị tung ảnh nắm tay đi dạo tại Paris, Pháp. Đến cuối năm 2023, người trong ngành cho biết V và Jennie đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm.

Bằng chứng V và Jennie hẹn hò tại Pháp được người hâm mộ đăng tải

Cặp sao được tiết lộ kết thúc mối quan hệ tình cảm vào cuối năm ngoái

Giữa tháng 11, Jennie cũng đã bị body shaming (miệt thị ngoại hình) trên MXH. Nguồn cơn từ video quay cảnh nữ idol đình đám thực hiện việc ngâm mình phục hồi cơ thể trong nước lạnh cho tạp chí Vogue. Trong clip, Jennie mặc quần short biker và áo crop-top thể thao khoe dáng người mảnh khảnh.

Sau đó, trên MXH đã xuất hiện bài đăng có dòng tiêu đề: "Tôi cảm thấy gần gũi với Jennie sau khi nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy", và đính kèm ảnh chụp màn hình phần bụng dưới hơi nhô to ra của nữ thần tượng. Dưới bài đăng nói trên, nhiều người đã "hùa" nhau miệt thị ngoại hình của thành viên nhóm BLACKPINK.

Giữa lúc hình thể của Jennie bị mang ra bàn tán, công kích ác ý, nhiều khán giả đã lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Các netizen cho rằng Jennie bị chụp ảnh "dìm", đồng thời chỉ ra rằng bụng của phụ nữ thường nhô ra sau khi ăn hoặc thư giãn. Ngoài ra, người hâm mộ cũng cho rằng vóc dáng hiện tại của Jennie đã rất hoàn hảo, khỏe khoắn.

Vóc dáng của nữ thần tượng ở góc nghiêng bị dân mạng mang ra bàn tán...

... và chê bai cô có vùng bụng dưới to. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận vì người khơi mào cho làn sóng body shaming Jennie đã chụp ảnh "dìm" của nữ ca sĩ

Trước đó, Jennie cũng bị 1 số netizen quốc tế tấn công vô lý vì hình ảnh mặt đồ đen - trắng đi dự đám cưới của đồng nghiệp. Những lời chỉ trích hướng đến trang phục đi đám cưới của Jennie khiến không ít người sửng sốt. Người hâm mộ và khán giả theo dõi Kbiz đã phải lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng 9X. Họ giải thích sở dĩ nữ ca sĩ sinh năm 1996 lẫn khách mời xung quanh đều mặc đồ đen - trắng dự lễ cưới là do văn hóa tại Hàn Quốc. Ở xứ sở kim chi, khách mời thường mặc đồ có tông màu trầm hoặc đen - trắng giản dị và gọn gàng khi dự hôn lễ để thể hiện sự tôn trọng đối với cô dâu - chú rể. Việc này còn có mục đích tránh khách mời nữ "chiếm spotlight" của cô dâu.

Hình ảnh Jennie mặc đồ đen - trắng dự đám cưới 1 người bạn trong giới bất ngờ bị mang ra bàn tán, chỉ trích

Nguồn: KoreaBoo