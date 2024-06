Tối 20/6, Jennie (BLACKPINK) bất ngờ tung video thứ hai trên nền tảng TikTok nhằm quảng bá chiến dịch vừa được công bố. Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ gây chú ý nhiều nhất phải kể đến phân đoạn rap xuất hiện trong video. Dù chỉ xuất hiện trong một video quảng bá nhưng những gì mà Jennie gửi gắm trong đoạn rap khiến cộng đồng mạng phải xôn xao.

Clip Jennie nhá hàng đoạn rap trong video

Cụ thể, phân đoạn rap mà Jennie thể hiện trong đoạn video mang ý nghĩa: “Taken for granted. Taken as hostage. Carried the baggage. As luck would have it. Future was written. They didn’t plan for woman to woman up”.

Tạm dịch: “Bị xem thường và coi nhẹ. Trở thành "con tin" bị xâu xé. Mang trên mình biết bao gánh nặng. Mang theo cả quá khứ kia. Nhưng thật may mắn rằng, tương lai đã được định sẵn. Thứ mà bọn họ không ngờ tới. đó là việc phụ nữ sẽ vùng lên”.

Những lời rap “căng cực” của Jennie trong video gây chú ý

Những lời rap cực “căng” của Jennie khi nhắc về quá khứ khiến cộng đồng mạng đặt nghi vấn cô đang chỉ trích YG đã “ngược đãi”, “xem thường” cô và các thành viên BLACKPINK.

Một số ý kiến còn chỉ ra, lời bài hát dường như đang nói về lịch sử tạo nên thành công của BLACKPINK đã có được trong những năm qua dù số lượng sản phẩm của nhóm thấp hơn rất nhiều so với một girlgroup Kpop bình thường.

Trên mạng xã hội X (Twitter), cộng đồng fan quốc tế còn bày tỏ rõ sự vui mừng với bản rap “diss” này và tin rằng Jennie sẽ tạo nên nhiều cú hit solo sau khi rời YG. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng lời rap mà Jennie thể hiện không hề liên quan đến công ty chủ quản cũ.

Lời rap của Jennie khiến người hâm mộ đặt nghi vấn cô chỉ trích YG

Trước đó, Rosé cũng là thành viên của BLACKPINK dính nghi vấn ẩn ý tố YG kìm hãm sự phát triển. Trong bức tâm thư gửi người hâm mộ, Rosé viết: “Mình xuất phát từ môi trường mà mọi người luôn hỗ trợ mình trong mọi công việc thay vì mình phải tự làm mọi thứ một mình. Vì vậy, tất nhiên mình cần thời gian để học hỏi, có sự hiểu biết, hoài nghi và cả sự tin tưởng vào bản thân cũng như những người khác vô số lần. Tất cả để mình có thể trở thành người có trách nhiệm nhất đối với chính bản thân. (Thật sự rằng mình ước có thêm 4 năm nữa ở tuổi đôi mươi để có thể học tất cả những điều đó)”.

Netizen cho rằng những dòng tâm sự này ẩn ý chỉ trích YG kìm kẹp, không để Rosé tự do sáng tạo trong sự nghiệp. Tuy nhiên nếu đọc kỹ lời chia sẻ của Rosé, có thể thấy cô muốn truyền tải thông điệp rằng, suốt những năm sự nghiệp luôn có ekip đứng đằng sau hỗ trợ và làm giúp mọi việc, nên để trở thành một người tự lập hay đứng đầu một công ty giống các thành viên còn lại của BLACKPINK thì cô cần rất nhiều thời gian để học hỏi và tin tưởng vào bản thân.