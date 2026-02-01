Jennie kín bưng tới sự kiện, netizen phán “lùn thấy cưng”

Nếu là Jennie (BLACKPINK), thì dù xuất hiện ở đâu cô cũng biết cách khiến toàn bộ spotlight dồn về mình. Và lần này, tại show diễn Moncler Grenoble Thu/Đông 2026, Jennie tiếp tục chứng minh đẳng cấp "it-girl toàn cầu" theo một cách rất khác: kín bưng từ đầu đến chân nhưng vẫn sang, vẫn thời trang và không thể rời mắt.

Jennie tham dự show Moncler. (Nguồn: Vougehongkong)

Moncler Grenoble Fall/Winter 2026 được tổ chức tại Aspen (Mỹ) – thiên đường trượt tuyết nổi tiếng, đồng thời cũng là một trong những nơi có mùa đông khắc nghiệt bậc nhất. Theo nhiều nguồn tin, thời điểm diễn ra show, nhiệt độ tại đây xuống âm tới vài chục độ C, buộc các khách mời phải "lên đồ" đúng nghĩa để sinh tồn giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.

Trong lần xuất hiện tại Aspen, Jennie gây ấn tượng mạnh khi lựa chọn full look đồ trượt tuyết tông xám đậm, kín mít từ đầu đến chân nhưng tuyệt nhiên không hề tạo cảm giác nặng nề hay "quá an toàn".

Jennie ghi điểm với full look đồ trượt tuyết tông xám đậm, vừa kín đáo vừa toát lên khí chất thời trang lạnh lùng. (Nguồn: Instagram)

Tâm điểm của outfit là bộ jumpsuit liền thân dáng utility với phom đứng, chất liệu dày dặn đúng chuẩn trang phục dành cho thời tiết âm độ. Thiết kế mang hơi hướng kỹ thuật với cổ sơ mi, hàng cúc phía trước cùng các túi hộp cỡ lớn, vừa gợi tinh thần thực dụng của đồ thể thao mùa đông, vừa giữ được vẻ thời thượng đặc trưng của Moncler Grenoble. Dù vậy, Jennie vẫn không thể tránh việc bị "nuốt dáng" trong lớp trang phục dày.

Hoàn thiện tạo hình là đôi boots trượt tuyết hầm hố, nổi bật với dây buộc trắng tương phản trên nền đen, trở thành điểm nhấn thị giác mạnh mẽ giữa không gian tuyết phủ trắng xóa. Kiểu tóc búi cao gọn gàng cùng lớp makeup tối giản, tập trung vào làn da mịn và ánh nhìn sắc lạnh, càng làm rõ hình ảnh "cold girl" đúng chất giữa núi tuyết Aspen.

Tạo hình kín như bưng của Jennie. (Nguồn: X)

Giữa thời tiết lạnh âm độ, Jennie xuất hiện trong chiếc áo khoác dày sụ như 'chú gấu nhỏ', vừa giữ ấm tuyệt đối vừa khiến fan không khỏi tan chảy. (Nguồn: X)

Điều đáng nói là outfit này không cần đến những chi tiết phô trương hay khoảng hở gợi cảm quen thuộc. Nữ idol vẫn nổi bật nhờ cách mặc đúng bối cảnh, đúng tinh thần thương hiệu, nơi thời trang ứng dụng cao cấp được đặt ngang hàng với tính thẩm mỹ. So với hình ảnh sexy thường thấy trên thảm đỏ hay hàng ghế đầu các tuần lễ thời trang, tạo hình lần này mang đến một Jennie hoàn toàn khác.

Có lẽ đây được xem là một trong những lần hiếm hoi – thậm chí là lần đầu tiên – Jennie xuất hiện tại một sự kiện thời trang quốc tế với trang phục kín đáo đến vậy. Khác hẳn hình ảnh thường thấy với những thiết kế ôm sát, cut-out táo bạo hay váy áo khoe dáng trên thảm đỏ, hoặc các sự kiện thời trang.

Netizen cũng bày tỏ khá bất ngờ và thích thú trước tạo hình kín đáo này củ Jennie. (Nguồn: Facebook)

Phong cách dự sự kiện của Jennie thường gắn liền với những thiết kế cut-out táo bạo, khéo léo tôn lên đường cong cơ thể. (Nguồn: Instagram)

Với lần xuất hiện ấn tượng tại Moncler Grenoble Thu/Đông 2026, nhiều khán giả và giới mộ điệu cũng bắt đầu đặt dấu hỏi về khả năng Jennie sẽ sớm "nổ job" lớn cùng Moncler trong thời gian tới.